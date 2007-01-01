Афиша Обнинск
Благоустройство

Козельчанин просит помочь с уличным освещением

Евгения Родионова
08.10, 10:00
В среду, 8 октября, житель Козельского района оставил комментарий на странице губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему: его жена работает учителем в местной школе, а детям приходится ежедневно ходить по темной улице.

— У нас в деревне Каменка по переулку Школьному много лет нет ни одного фонаря, - рассказал мужчина.

— Сейчас зимой это особенно опасно: жена и дети вынуждены преодолевать 600 метров до школы в полной темноте. Вечером ребята ходят на кружки и секции - тоже без всякого освещения, - делится проблемой отец семейства.

Администрация Козельского района дала оперативный ответ:

— До сих пор не удалось заключить контракт с подрядной организацией. Сроки установки фонаря были скорректированы. Планируем установить фонарь не позднее ноября, - в пояснили в органе.

