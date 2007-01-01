В калужской деревне ликвидирована несанкционированная свалка
Во вторник, 7 октября, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура района сообщила о ликвидации крупной свалки строительных отходов в деревне Доможирово. На окраине населенного пункта длительное время складировали мусор.
— На земельном участке были обнаружены обломки бетонных конструкций, древесные отходы, битый кирпич и другие крупногабаритные отходы, - сообщили в природоохранной прокуратуре.
— Мусор находился прямо на грунте, без какого-либо специального покрытия, что создавало угрозу для окружающей среды, - добавили в ведомстве.
Суд поддержал позицию природоохранной прокуратуры и обязал администрацию Калуги устранить экологическое нарушение.
На сегодняшний день строительные отходы вывезены, территория приведена в порядок.
