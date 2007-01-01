Кондровчанин возмущён качеством работ на пруду

На днях житель города Кондрово Дзержинского района обратился в социальных сетях к губернатору Калужской области с просьбой проверить, как благоустроили территорию у пруда. По его словам, подрядная организация оставила после себя множество недоделок:

— Работы провели откровенно некачественно, уже два месяца ничего не исправляют. Строительные материалы просто брошены на произвол судьбы.

— Парковка сделана кое-как: асфальт положили тонким слоем, через него уже проступает щебень. Домик для уток так и не спустили на воду, теперь в нём живут бродячие животные. Скамейку обещали, но так и не установили, хотя основание для неё готово, - описал проблемы мужчина.

— Деревянный настил вдоль берега шатается - его прикрутили на слабые саморезы к толстому металлу. Это просто опасно для гуляющих! - беспокоится горожанин. Беспокойство вызывает брошенный строительный материал: бордюрные камни, трубы, металлические конструкции.

По его мнению, создаётся впечатление, что ждут пока их растащат.

Правительство Калужской области взяло решение проблемы на свой контроль.