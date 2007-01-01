Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Кондровчанин возмущён качеством работ на пруду
Благоустройство

Кондровчанин возмущён качеством работ на пруду

Евгения Родионова
07.10, 12:30
1 547
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На днях житель города Кондрово Дзержинского района обратился в социальных сетях к губернатору Калужской области с просьбой проверить, как благоустроили территорию у пруда. По его словам, подрядная организация оставила после себя множество недоделок:

— Работы провели откровенно некачественно, уже два месяца ничего не исправляют. Строительные материалы просто брошены на произвол судьбы.

— Парковка сделана кое-как: асфальт положили тонким слоем, через него уже проступает щебень. Домик для уток так и не спустили на воду, теперь в нём живут бродячие животные. Скамейку обещали, но так и не установили, хотя основание для неё готово, - описал проблемы мужчина.

— Деревянный настил вдоль берега шатается - его прикрутили на слабые саморезы к толстому металлу. Это просто опасно для гуляющих! - беспокоится горожанин. Беспокойство вызывает брошенный строительный материал: бордюрные камни, трубы, металлические конструкции.

По его мнению, создаётся впечатление, что ждут пока их растащат.

Правительство Калужской области взяло решение проблемы на свой контроль.

Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik84YXlJTDQ5bFhPYkgrQUFrQ3Nla2c9PSIsInZhbHVlIjoiai9TV0VKZjFFcXlXa1Jma29LUWVSalJqNExYQnR6R083R2szMWNETWlBY2hoUzA3OXhCdUltQjJVWWpmekRjWE9NbUpuNGRwNUh4RFdibnB2UjdGUEF6NDUyNC9NcUFUY2t3OC93Rm4rUGtvNGtZN2U5K3lpQmxsNWRHd0xWNWZnTks2ZkE0Y2o4OFU5a3R6MmZFcitHbCszaUd2WERFV2t2SXd4L3FFM2FjNFJsVHYwRFk1YllsaWNheGJOM2E0SFJQYkhWd0xTU0t4d2dLUDZvbVcyeVdyUXkzbDNteVRaNmdFeU9GQkVwT25DODBnRjFiUXNzYUhwOFp1ZWd5cDdKbmx5WWYxYUlSZVVUcHV3cmprNUNRdndLb1drTUM5dkVmY0hlempoYnN2dG1tUXFwRWpRRkpCcWlTVkxmMTF6cmhmR2ZBcDZEOXRkK1QyZVFjeTRSbVIrY0ZqQzRQZVhPam9NMHh5aTgyUDJLVTJYRllFaVA5MngvOElpbEw4SVY4OHg0VjAyeUpvTjN1Q2lGRk1SWUJLRGV5cXU3V05PckxDcExLcWkzSG5oL0NHZUlZU1dxVDNSekJaRTBubCIsIm1hYyI6IjFjNzgyYjk4MGVjNzNhODhhMzYxNjM4MzJhZmFlOTU5MmY4NzIwZjkyMjJiYWI3NGU2MGY2Nzg5NjAzYTkyZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdkLzl5U3lhMXF3ak1GWUs0dlJIK0E9PSIsInZhbHVlIjoiVDdPZUE0RzIzVFU4dFNvU1Y2VHZPbmtDazluSm9rWS9acEpXRitpQUcrNW50M2FRMkcxWjl1eWxxR0JnTTFDaWtkZ3VwUENyTkQ3L1hjNUFCMWI3RkFPSUxLN0QveWVwVktvQlJvZ0RoT1FqQ2JZRW9sK0tSYUcxY1hpTThkZmRmMjROK3RLYTZjak9oRW13MW5oOHE4NzhrZ09ueXFrOWJtUkl3TERGc3pWMW1FYWlFVndDVXJEeXJPSW5ncEk0M2dscFU1UEI2cllXUHFOTW44S1o0UUJMNjZ3dktJTGdyV1NXVTZ4VUZjM21HdkwyckoxQ3Fza1B6ZmtrT1U1dndKRy9sSTg2WkR3dExEdndFSjIyT3F3Y2NzTSswSFYwblI5SmIvMUxFaE0yU2w1MkI4WU9DeU9HUFVwS0xQa0pCaVBHbnJMQzFlWVQ1WDRoWXdhVGRINVM2N0FOeTIyT0Zxem9uSktoNGRFaVh4ZlhwSGY5andGc3FrRXp1SFRLRFJKdHFnZFQzQmZ0ajJ6a3RSblY0eTNDYmQ2VDFmNVVWRlIzOEkrNDVndEtZeE53d3Q0STdLTTFLS05yZEFtNFNCK3JsMmJQcThGZG9JQ2dyeGhETG1SdkFGMDh5RmxPVFh4MkpwT2ZsM1pxdlkzWHFpQ1c5Qjc0bi80T3pKL3hrcmVsck5RZGFoamdoMDk2cGFneFNvanJDUDkxOFNtWmpkYkhVWVJlQzVGYlI3dWJaazJXRTMrbEFCTlBZcTc1bDBwMEZLMXMya1FFQ1Q3d09rUWZ2bWNNUFdMWWdhc0xIT3FoZTZWektiU2ErYW1xM2NYQUZCVUdFRnBSRUpQSCIsIm1hYyI6Ijc3MDc2NGJjN2M0OGNlNjYwNjMwZjg4OWY1MThkNWMzNDE5ZWRkNjQzNDVjOTA5MTcwN2Q5MTQxNzJkMTkwYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+