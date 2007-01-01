Калужане остались без уборки и детской площадки на улице Белинского

На днях жительница дома №2а на улице Белинского написала в социальные сети губернатора обращение с просьбой решить проблему: территория у их дома превращается в свалку, а детская площадка систематически разрушается.

— У нас здесь ни разу не убирали урны! В управлении городского хозяйства мне объяснили, что эта земля не числится за муниципалитетом, поэтому и убираться здесь некому, - рассказывает горожанка.

— Ночью детскую площадку регулярно разоряют несовершеннолетние вандалы. Лавочки вырваны из земли, их таскают по всей территории, спинки сломаны, горки разобраны. Скоро от нашей площадки вообще ничего не останется! - с возмущением описывает ситуацию женщина.

Госжилинспекция Калужской области пообещала взять ситуацию на свой контроль.