Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужане недовольны заброшенным двором в центре города
Благоустройство

Калужане недовольны заброшенным двором в центре города

Евгения Родионова
07.10, 11:47
0 112
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Один из жителей дома №40 на улице Ленина в Калуге столкнулся с проблемами в своем дворе. По его словам, территория постоянно находится в запущенном состоянии: повсюду мусор, а ремонт лавочек и детской площадки был выполнен спустя рукава.

— У нас здесь круглые сутки собираются сомнительные компании, которые распивают алкоголь. Полиция эту территорию не патрулирует, — возмущается мужчина.

По его словам, подрядчик после прошлогоднего ремонта коммунальных труб оставил следы разрухи.

Администрация города дала оперативный ответ:

— При приёмке работ наши специалисты не выявили никаких нарушений. Подрядчик выполнил все обязательства в полном объёме.

— Наши коллеги выйдут на место и оценят ситуацию с уборкой и площадкой, - добавили в ведомстве.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpIdzNmMi9vYXlOQ0ZzaUJVbjJSRFE9PSIsInZhbHVlIjoiaEQwTUp5ZXI5YWNMYUg3MFRmYmQyMDh5WEc1eDRzOTRhclBubkp6SDd0MUttQkd4Qk45enU2eFd1aEtqWGpLdDFNMzN1NjRDcTVQK0JUUDdMdTRYL0NHTVhjcm5PRng3bXU2dDlnSjZkU0ltMFNJVnMxbHVXYTMxTmxrUkRwZWp2TXZrSWsvT2JTUDdCcWVrdXc0UjFXSzczMWlMMnJVdVV5eGMvOFF4ay9nQnRUYTVaTTJ4dmF4MVZBQVo2TWxXakM2V3JaYzJNNnc3NmFyaVR6Z0JKWC9jQkZtMStwVUZkSVBrdlN1Uy9KZmRYaE1tNTdUZTZjK0hqRloyTVBzYUliZHR4SzZ1aVJsb015RkJyNXZJcGhkT0Yvc3h5LzRBMmdHUGl0eEJvQ1lJd21VNEVkeElJVHVqVitvQnRlZE1wYXVRL1ZHUE5TMGtUcXVQNUJHbjkzWCt0ZnM0WmkrZ3NETFVpcW9NM1E3anpiN20ybnpmeXNzbkYxcFl5dnlYZ29zNHJ3S3JQYlVObURIVjZBOGZXWVZGNFVaMWs1RXlsUm94cWtxZCtBQ0ZDUldlUkZQTXpoTzBLQUFxaFVZbSIsIm1hYyI6ImQyNmFjZTRmMWE2ODYxYzA2ZDc1OTAzZDI2NTAwZDU1YzFiMDQxNDdjZTI4YjIwYzA5NTViNzNlMWQyNzM1ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtFUy9HZ1FrN08weWVxSWxQMjJaL1E9PSIsInZhbHVlIjoiWXRSVXN2QXFpOWhPenpHbjk1MEM4QkxTSnhMYVNDaDlSRHVDY01kVk5XZE9zb3FoWkFZTmowRlZVVkFjMytMQWVFRElMWDZBbU5maUNydS8rMm1acksreWNmVVFLd1c1VmJpcmp4ZnAxZWNxQ2FCR01odzZ1OXN5R3Z2c1E4cDJvaStGMGdYRzROaXFDVlVOVnNjZjI1WnV4cEwxaGhlWG55eFBUTGJpVFZtOGFzUzdlNTF0NUQrNkpqNGpEWnNTbUt4VDlHTTU2VFVJcHVKU2ZQR0syRlJiR3FjRE5iNndybFVqUllYQzJFTGhtZzV5dGQ4bnhZTWlrbmpVRXFtdllXa0ZsZjRYWEhscjNTTjRWTVBiR0wrREdpZVNkRXdLL3czbmlhRTZLd253dVFud2htaGVBY09HVjBNQVRGRnVJaVRhb2RCQjNQU2dXR0Zzc0E2NS83cS9WNGNGVGNMRWtPTE9peUNCU1ZESEJBWlZrVmZEVnZmUzZUcXduMjUzQkhnN2JSM3JuNWdzK2lHTnhIamh0bHZkZ1c0cHBUc2tJdUFwMU5aZ1U5QzVISW4yekVmNU5SVVNpUCtmMjRPTXZFcW9UK1RMa2lTZXZhRzhHWWQxRDA0dkJtaDdRa0hzNU82ZU1ueEpjOGx0bjhuYis2ODdTTFFyRmNiSm9vZGRhUGdldFpBZ2hrK1NOejl3d2hkYlVrUG0xdk9lU3M1U0FSaUVSVDVMeE8xY3RxTUZjRzh2UlYzQ3dMUjBCNDJIRmpJdmdncTBYa1ZyQWREbDlTUDdidDVuK0NSaUhXTENHa2QraklTMU4xS0srNWltZkF6dEp0UnhTY0hsblFiaCIsIm1hYyI6ImZiMmFjYmRiODZhYzQ2NTIwMTA5MTRmOWFkMzg1MTE1YmE1YzAxMjczY2NkZjBiZjM0ZTUzNGQwNmRjNGJjNGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+