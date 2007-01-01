Калужане недовольны заброшенным двором в центре города

Один из жителей дома №40 на улице Ленина в Калуге столкнулся с проблемами в своем дворе. По его словам, территория постоянно находится в запущенном состоянии: повсюду мусор, а ремонт лавочек и детской площадки был выполнен спустя рукава.

— У нас здесь круглые сутки собираются сомнительные компании, которые распивают алкоголь. Полиция эту территорию не патрулирует, — возмущается мужчина.

По его словам, подрядчик после прошлогоднего ремонта коммунальных труб оставил следы разрухи.

Администрация города дала оперативный ответ:

— При приёмке работ наши специалисты не выявили никаких нарушений. Подрядчик выполнил все обязательства в полном объёме.

— Наши коллеги выйдут на место и оценят ситуацию с уборкой и площадкой, - добавили в ведомстве.