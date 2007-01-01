Проблему с баскетбольной площадкой в сквере Волкова пообещали решить до конца недели
Напомним, в понедельник, 6 октября, в нашу редакцию обратился житель Калуги с жалобой на состояние новой баскетбольной площадки в сквере Волкова.
По его словам, спортивный объект непригоден для использования в мокрую погоду. Проблема с отводом воды на площадке наблюдается постоянно. Нормальные спортивные занятия невозможны.
Администрация города Калуги дала комментарий:
— Площадка имеет специальное полимерное герметичное покрытие, которое не пропускает влагу. Для отвода воды сделан дренаж.
— До конца этой недели прочистят, чтобы убрать скопление луж, - добавили в ведомстве.
Проблему пообещали решить.
