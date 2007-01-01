В Калуге на улице Генерала Попова образовалась пробка из-за ремонтных работ
На днях, калужанка обратилась к губернатору с просьбой решить проблему с ремонтом дороги. После начала ямочного ремонта рабочие вскрыли несколько ливневых колодцев.
По её словам, они бросили объект из-за чего создали пробку в час пик.
— Когда начали ремонт мы думали, что быстро приведут всё в порядок. В итоге две недели стоят ограждения, три полосы сужаются в две, образуются огромные заторы», - возмущается одна из местных жительниц.
По её словам, это нарушает транспортный поток.
— Почему оперативно не могут заделать? У нас в городе проблемы с асфальтом? - задается вопросом жительница. В администрации города Калуги прокомментировали причину серьёзных неполадок.
— На этом участке нужно полностью менять конструкцию колодца, устанавливать новые опорные плиты и восстанавливать ливневую решетку. На это потребуется время, - добавили в ведомстве.
Проблему обещают устранить в течение недели.