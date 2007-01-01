Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Калужанин требует ремонта дороги на улице Чичерина
Благоустройство

Калужанин требует ремонта дороги на улице Чичерина

Евгения Родионова
06.10, 15:30
0 511
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На днях, житель Калуги пожаловался на катастрофическое состояние дорожного покрытия на улице Чичерина. После работ коммунальных служб проезд по улице стал практически невозможным.

— Все раскопали и проводят археологические раскопки, - иронизируют местные жители.

— Когда приведут асфальтовое покрытие в порядок? Ездить невозможно - одни ямы по обоим участкам дороги!

В администрации города Калуги пояснили ситуацию:

— Сейчас на улице Чичерина сетевые организации меняют коммуникации. После завершения работ все участки будут восстановлены. Дорога нуждается в капитальном ремонте. Планируем провести в следующем году при наличии финансирования.

Жители продолжают ежедневно преодолевать опасный участок дороги и надеятся на скорейшее решение проблемы.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
14 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlduOWd3TDhIN0tiSFZjL2MybWhZOWc9PSIsInZhbHVlIjoiWEcySUczVzZ6QkZSUzlFMFRNZTlJWVlVUk5DWHM0Tlp5LzdHaDNSekQvcUltRXlMbHk5cGZtcEp2eTM1RGhjMlBFUy9rVlBWVVVhWUVhRFczU1ptVUk0T296bDFpZFF4L3N4bXlnNzNlcmE0c2J3a1M1SWRpTExoOEdRUTNDMkdiQURCTWpvQkFJNmtqVnNIa3h4c2RqdXNGWE5PZzBKeGdYb3J5SHNqWGM3MTlZYnh5UWdqbHF0RmVRRkQwUUdVVlgyV2tyOFArSnIwbTY3czBNMldlTmdGWGRQeTlFQ014eUh3MU5tUGRPMEFQUFM5VmIxRjQzRzBvWnpjK0E2UmRBeDZrL1lreUNtWUJGbEU3eUZXM0hZVXZDRDVac0lFNllQQjdVM090aEhRVU9kR2JDTFVKMzFEd1hlUDB2RVl6SDdBc1VvT1JHMUxuU1kxVDl1eGJVU1RGeG5McFhBenQ0OXNHdnJHYWZCR3ZvYnA0TnFGdm1RSnRadlFpOWZ6NStEbDJVb05oclIwNkdBU2FubkYrS2NhbjZVd21zQjhuL1k2NlZ4Mmx6STNjT1N4MUhhWkxvNktSYjJGMUZtYSIsIm1hYyI6ImJjMDFhNGM0NjA0OTRlN2YxY2Y2YmYyZmMxYWRlOGI4NzZmZGNmNTY1NWYwZGQwMmNiOTE4YjE5YmIyYmNlZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImpsZ3NaN21xTGxGcVBuTDdha3NDTlE9PSIsInZhbHVlIjoiTldxbzhjSFBOWUlUQmU1ZVdRUnU4WUJtam53d3R2OVhRMjk1U3F2S2F0cDFieHppQ1gzaGxPcW9OMWptZFlKTENtZWdFVVVmcDIyZGlVRWdhY2ROZkx0RlVRR3QvVzlSVFgvbUhrd1hkbkIrY3drR0prL1luSHpGV0lRenVZaW5Ya2FGdjF4YVUxNWpHbWhsaTB4M05XZi95NzZQTlNaR0hmcnNBMFl6NnlYcDdUampvQVNJWjdua2FjcGZNb0FJVG96MWdLNXh3NWQ3cXFLaVp2M1VlMjRkQWdBUk9ZL0FYcFZjOE1rMUxNM2tNZXFHdHdhK0xVZGNpZDhmSHVGS0pLLzF4WXMxaUd5Vmdvck0vdHNoVXpFMHZ3YzBLK0ZwcmFmd3BlRllLa1RZZmxQaXNtdDZnalg5aUluYm9qcG1UY1RtNEU1WDB5aHBTQ2hJS3BJNTlJeXppcUpJWEluMVU5bXlpRDVMOVpZWFVGSSs1bENYamZtbkFJUXo1Um52K3JlMW02NXRaeVpmQVZuYk9sa0JtbmtPNm1nQ2FCc1h2dTBwS1V1c1dVTDR1MWpxR2IyTURVcGZSWDcvYWxqTXJRb0w2RGx6cjJ5SFhKSVJOSlVtZjFEcVpadXpEZDJBdlIwdEptb0N2TVhWSndmS1Zmd2ZlcTJkN0dXZlBjVzN5T1QxanJ3QThCZk5BZXo0cGJtSmdWZE1JWUJGTXJvaTk0cTF2K2tFdEVBVjcyRnovOXo3NkVjL1dTanhVNzUwbCtteXl0eTlmYnJ3YlgrSllYbmdDVXkwd0NVREkyeUEwTzdZRFhCOGVpbjV0MVJ3ajA1Wll3MUlYUkI3dDBhaSIsIm1hYyI6ImE4ZDQ5YWM0NzZlOTdiZWY0Njc3NzlkOTc1MTJjMWJmNDRlYjdmZGJhOGFjNDE4ZGYxMmVkODFkNGUxMWI0ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+