Калужанин требует ремонта дороги на улице Чичерина
На днях, житель Калуги пожаловался на катастрофическое состояние дорожного покрытия на улице Чичерина. После работ коммунальных служб проезд по улице стал практически невозможным.
— Все раскопали и проводят археологические раскопки, - иронизируют местные жители.
— Когда приведут асфальтовое покрытие в порядок? Ездить невозможно - одни ямы по обоим участкам дороги!
В администрации города Калуги пояснили ситуацию:
— Сейчас на улице Чичерина сетевые организации меняют коммуникации. После завершения работ все участки будут восстановлены. Дорога нуждается в капитальном ремонте. Планируем провести в следующем году при наличии финансирования.
Жители продолжают ежедневно преодолевать опасный участок дороги и надеятся на скорейшее решение проблемы.
