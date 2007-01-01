Калужанин требует ремонта дороги на улице Чичерина

На днях, житель Калуги пожаловался на катастрофическое состояние дорожного покрытия на улице Чичерина. После работ коммунальных служб проезд по улице стал практически невозможным.

— Все раскопали и проводят археологические раскопки, - иронизируют местные жители.

— Когда приведут асфальтовое покрытие в порядок? Ездить невозможно - одни ямы по обоим участкам дороги!

В администрации города Калуги пояснили ситуацию:

— Сейчас на улице Чичерина сетевые организации меняют коммуникации. После завершения работ все участки будут восстановлены. Дорога нуждается в капитальном ремонте. Планируем провести в следующем году при наличии финансирования.

Жители продолжают ежедневно преодолевать опасный участок дороги и надеятся на скорейшее решение проблемы.