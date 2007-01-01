Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге устроили свалку на конечной остановке
Благоустройство

В Калуге устроили свалку на конечной остановке

Евгения Родионова
06.10, 16:51
0 513
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 6 октября, жительница Калуги обратилась к главе городской администрации Дмитрию Денисову с жалобой на неудовлетворительную работу служб по вывозу мусора.

— На развороте маршрутного такси №73 по улице Хрустальная постоянно возникают стихийные свалки, - рассказала калужанка.

— Почему бы не наказывать тех, кто должен следить за чистотой? Такая же ситуация наблюдается по всему городу, заявила женщина.

По её словам, проблеме уже много лет.

Горуправа Калуги пока ситуацию не прокомментировала. Ситуация требует вмешательства городских властей для наведения порядка в работе коммунальных служб и обеспечения чистоты на улицах Калуги.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
25%
0%
75%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlZNbStSWS9CcWxscS8rUVdVU0JwMFE9PSIsInZhbHVlIjoiOXQ3S2pIdThKcVZwMkpVUG0xUis2c3FrNEVjSTFKbkpKM09BN2xMR2I0ZE43Rm1tMWYxYndRZkZ4RkUzcnc3N0xmZjltb2RvUXR3OWUzMHVRaUVtNFdyN0dnTkViajJuanlFczN5aFkxRjhMemlrY0NkMUdUVkhVZlBrQmU5eWliUThralNqUjFIbi9ibkVKNUpSQm1EMjBTbWlGTVdZdWlMazJJN3h3M1NxTlZkdmk4WU1SeG0zRVhqN0NVOFpYYk9pWm4vQjExUkwyeVJDalhJU0F6UHMrWjcza0hNTTZLQ0VlRWljbmJyaGNGelpNN3VodnZTb1VnaVRnYzRjditFcjEzTjdsS0RXeTZyS1hwTm9JaVA2UURmUHJCRS9qVHExdFVIUWFSenI3T3JGc3NndndQYUdVaEk1SUdORjNsc3RKVkV1bkNwc1ZUbXBaSzJMUjNvcVlvRSt4SGFaZXBBN3JsZXpMdk1uWmVIUDlYYU1ILzNIZWRFNFl3cG1LSEM0MXQxMkpPbU5IbXhTeHVHK1BlQjhFeTBUVWtPNVZDUXpSZ01VbDVnNzJSem9uVkRKMThzd3kvQk1MK0sxaSIsIm1hYyI6IjkxYzcxYWQ1YzQxMzYwOGEwOGUwYTU2ZjlmNDA1YzJhMTI4ZjYwNjEwMzI5OTA1NjU3N2U1N2VhYmYxNWVhMmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllOd3VzbmdmV2hEQ0RyeFRJZ1RYY0E9PSIsInZhbHVlIjoiUzVLYmxxUHhXVXpHR0pZQ1R0NnRUanZaRCtWRW9iZjlEMzF5K0QydVVpVXRJSmpRMDZ1cXF3S2Q4enBkWit3RURVT2RrV1BGTHBDdGwrY3BjZDR6ZWR6Y3F4RzJEcmFqWk44ZkNyWkl4c2xxVUl3VGNTYVU4Y0o2VmMzb1luZ25SRWhpY2lOV0ZsZVZvamtHL05OeXZ4d0VFcEhSeHJqSHFpU3BSQitwYTQ4cXB5bU81WHR2dHMrUVUyZHdwU0RISmNLT21HRWNVbkZtelU5c1J5cUZ4eFBiWFBqd2hsV0lYY1kyempOVUxiRXo2S1ZIZUcxeTh5Z1llRTBEczQzaUFHNGNveVQvSGF3UFdOTGRNb3k5MGVPa3ZaaVBSZ01hbEE1QTdhVVJ4NEVCclBnWGtadFI4eDEwZkNTaVVnZzU3RXZ3K1YyaUtzWFdLZlFvZGtrS0ltUEszQ0tBOCtBc3RFdjNpRW9jRDZIbEdJQ0h6QTlxUk5wQmNvVDcvbXRBZXpiVEIwVytVWXJvZXFSUWFXV3NGUk5TN3hsb0lud2s4UjRwY1VsTkdXaUpDR2RVOCtTWUFZaWlaWmVFTnl3RkdXRGpmU1hXcWUwTm1wbVc3VlN4eUpybXhMNFRPa29laWd2R00yRFlKUXByMVNnZDRnV2FCNDY1bzN5RmtBTVhWREhpcUtyQTRCRG5zQ2kzYXU1NGtpOG9KN3R6MlVRN29WbWlZcDJtbWMvWU5WVjJrL1VHdlZXd2R4Rmo1MFlPMFlVQXZtWDk3UlJ0ajBoSld0MEU2ajBLS1JOeUp0MXhIV3pTaVFqcnFYWko2Sk50MEVRK0tHaW9CSDJFL1RYeCIsIm1hYyI6ImVmZjc3MjAwMzU2YWQxMTA2Y2UyYTY2YjY0MjljOGRjMmM4MjBhMGQ0MzNkMjZiYzRlODI3MGE5MTE1NjY5YTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+