В Калуге устроили свалку на конечной остановке

В понедельник, 6 октября, жительница Калуги обратилась к главе городской администрации Дмитрию Денисову с жалобой на неудовлетворительную работу служб по вывозу мусора.

— На развороте маршрутного такси №73 по улице Хрустальная постоянно возникают стихийные свалки, - рассказала калужанка.

— Почему бы не наказывать тех, кто должен следить за чистотой? Такая же ситуация наблюдается по всему городу, заявила женщина.

По её словам, проблеме уже много лет.

Горуправа Калуги пока ситуацию не прокомментировала. Ситуация требует вмешательства городских властей для наведения порядка в работе коммунальных служб и обеспечения чистоты на улицах Калуги.