В Калужской области обязали властей создать резервное жилье
В пятницу, 3 октября, прокуратура Мосальского района завершила проверку и обязала местную администрацию создать жильё для граждан, оказавшихся в сложной ситуации.
В деревне Гачки нет помещений для временного проживания людей, которые внезапно потеряли свой дом. Это создавало реальную угрозу для людей в сложной жизненной ситуации.
Суд обязал администрацию создать резервный жилой фонд.
Прокуратура будет следить за выполнением решения суда.
