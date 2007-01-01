Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калужской области обязали властей создать резервное жилье
Благоустройство

В Калужской области обязали властей создать резервное жилье

Евгения Родионова
03.10, 14:48
0 336
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 3 октября, прокуратура Мосальского района завершила проверку и обязала местную администрацию создать жильё для граждан, оказавшихся в сложной ситуации.

В деревне Гачки нет помещений для временного проживания людей, которые внезапно потеряли свой дом. Это создавало реальную угрозу для людей в сложной жизненной ситуации.

Суд обязал администрацию создать резервный жилой фонд.

Прокуратура будет следить за выполнением решения суда.

Новости по тегу
недвижиомсть
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVYMlR1U1c3c0VmUXlONFdubloySmc9PSIsInZhbHVlIjoiOWZLQ2NqKzM1V1F1Y3IvRDJJMERoY2pQaFJsRDdXV0NJcTk0Ukc1Wlg3N0hLNy83b1cvZXlpQnBQUXdiNmovYTFqYmJQQ3Y3Z2RGQ1A5NkhwNzJ2UXdGWkFxVCtzQnE3c2ZYNEQ1S1lWVHZtSEx6V1dCSjQyc1g1aERaSno1NjR3VHMxM3k2Q2FaOEV3SjhvUGRFWnFjMmliUFl3cmJrWmNpTVNnTTJ2UkZtZThQeXRvbHZNamxJQ0hieHpvTVRWaWhSZ1FYdGpPRXdpdHM2Wm9HSE8xakhueDZUZTlTdzJLamM0S3d6amE4dlQ1L1VDRHgwaGNSOUJ0R0srcnQzdm1CbmRHbXcyVmhMTTh3VzM3MUJoeWh2b2drY3ZFSitqYVFVVGtUd3dSTXlnUjFkNXFTT2NKNzlzczJWeldscDZvUUVIOWY0anlhZmNLakZoOWd5VFFmbUpFaVU0a0RKOXFhMllMa0xhY1c2MWszeVk5TnNrQUt1c05paFh4YjJhRFFBNnZLVVJMTEZIQTM4Y1d2QitQbEhHRUk5TU9SSkVQbC8vR1ltcC94RGM3UkZGM3pGOUdiZ3FiaW9Oa0RqdCIsIm1hYyI6ImQyMzc1MWI3NDJmZWY1NDBlOGJhYzJiMDYyZTgwNzAwNzY0MmU1YjQwMjhmNDc4YTQ3NjJkMDk3OTJjOGFlMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IklhZlNSTFZsWE1uekJ6eFU0aVZkT1E9PSIsInZhbHVlIjoibE5GTlFwMkk2T1NReGt3bEdVcUNQc3hWSEx3b21UcEsrTUo3ayt3YlNQWjV5OWdVSmpmTkNsRHZNb2xoempHMzBOSGo5NzRFYjhVKzVGSEIxZ0lpSDhPRWd5aDJ1Qk1RYXd3ckt3Uzc5ZGtyeXF0LythcHMvazRaZjJ3T2Nlb0dOSjd1bTBRYUtRMGM3cTNIejFIbVhycDBKQTBhazlWeEMwK1lwb3ZSMjlqSEhaVWRGN2swaUppb1RQcUUwVGs3R2w1SjNpZWhyNmVnOUQzd1NkVXhkMWxYUzRvZUhzWWthaGtUaG02MHFReXRLV1VhWS9EMXkwOGEvbjUzK3JtY3NBNlhCR0JERWo0TVFtUjJmVnVXYWhGQThHWXdWK1FMNTdaNkl0S1phZm0yU1VVVCt0K3JBem5UZ0tCYWxycGJoU29DWGMvdzd0TlM4amQrakd3R1NFV09SVnRjdTB3VDhJMlJQWHBxNHI5RHQyYkJEWU9Zczl4ZHV4ZS9UZTBtU3FIeHN1M09EMjBYSkM0ZlZaMVZPeVAyWTVQb1pvNmlBNmsxWEZneERHUVdjNEtqRUtQbm1HNjc4UWYyRU5qdkkxc01pcmltaHJSMFFxT3JGZGs4UmVTRFhGc1NPYkNrMzVJVmRDdHRYWVc1VlJLSDZsMUxIS2dxWDVZR0FTdlpOZHR0emVVbklxQks4WHBoLzhlbDFUanBZQm5WRGVSZkMzVmxPOVhQQm1QMm5YbnpEYUFiM2NCM1FEU0ExSlFZc0s0Tm96dythZnJwN1FqRWhwMVF2ZVVmOG1mQ2F4Ykhqd2ZnWi8yR0JDY0lyNUUvb1g4cDJjSlpvQjh6NjBKZSIsIm1hYyI6IjQ2OWQyOTQzZTJiMGU4NjYyM2I1ZWVkNjFkM2ZmMTIyY2VjOTk3Y2Q5N2U2MmZhY2RiYzNiMGRmMGMzYWU4ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+