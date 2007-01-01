Афиша Обнинск
Благоустройство Калужанин показал Дмитрию Денисову результаты «ямочного ремонта»
Благоустройство

Калужанин показал Дмитрию Денисову результаты «ямочного ремонта»

Евгения Родионова
03.10, 13:15
1 716
В четверг, 2 октября, житель Калуги направил обращение главе администрации Калуги, в котором раскритиковал качество дорожных работ в Смоленском переулке.

Мужчина приложил фотографии «ямочного ремонта».

— Если это считать ремонтом, - задается вопросом калужанин, — то о каком качестве работ вообще можно говорить?

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию.

— Ямочный ремонт на самых проблемных участках переулка мы проводили весной этого года. То, что видно на фотографиях - это новые повреждения. Старые заплатки пока сохраняются, -пояснил специалист.

— Такой точечный ремонт - временное решение. Такие заплатки быстро разрушаются, их может заменить капитальный ремонт всей дороги, - добавили в ведомстве.

Капитальный ремонт дорожного покрытия в переулке Смоленском планируется провести в 2026 году.

