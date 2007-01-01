Афиша Обнинск
В Калуге рассказали о ремонте в сквере ВЛКСМ
Благоустройство

В Калуге рассказали о ремонте в сквере ВЛКСМ

Дмитрий Ивьев
02.10, 14:55
Городские власти отреагировали на нашу публикацию о разваливающейся плитке в сквере на перекрестке улиц Ленина и Карла Либкнехта.

- В осенний период проведем косметический ремонт памятника, - прокомментировали в управлении городского хозяйства в четверг, 2 октября. - На следующий год будет рассмотрена возможность проведения полноценного ремонта.

Реконструкция проходила тут в 2018 году. Тогда советскую мозаику заменили на керамическую плитку.

