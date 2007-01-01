Фасад детской школы искусств в Кирове отремонтировали после проверки прокуратуры
В среду,1 октября, стали известны результаты проверки состояния школы в Кирове Калужской области.
Работы провели после того, как ситуацию взяла на контроль межрайонная прокуратура. При проверке в 2025 году выявлены дефекты фасада: на фасаде местами облезала краска, а также были видны трещины и неровности.
Прокуратура направила подрядчику представление с требованием исправить недостатки. После этого вмешательства подрядчик устранил нарушения. Теперь внешний вид здания школы искусств приведен в порядок.
