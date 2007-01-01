Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Фасад детской школы искусств в Кирове отремонтировали после проверки прокуратуры
Благоустройство

Фасад детской школы искусств в Кирове отремонтировали после проверки прокуратуры

Евгения Родионова
02.10, 08:39
0 163
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду,1 октября, стали известны результаты проверки состояния школы в Кирове Калужской области.

Работы провели после того, как ситуацию взяла на контроль межрайонная прокуратура. При проверке в 2025 году выявлены дефекты фасада: на фасаде местами облезала краска, а также были видны трещины и неровности.

Прокуратура направила подрядчику представление с требованием исправить недостатки. После этого вмешательства подрядчик устранил нарушения. Теперь внешний вид здания школы искусств приведен в порядок.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVZS212b2E4aHhmYmhaQlpSN0paaGc9PSIsInZhbHVlIjoiQjdqYTJpeVpjTTVzOG4wbmZlYkw2SEN5YUJoeFR3REV5c0dDandqRkMyelF6WTNzakhrZ0tNeDlWTzExcm1OVks0NnFyWHFPWmt0STJNd0FVWFRRRVVPWFVJZjUvcGRCNzZ3QlBicE1YVjJ0Rlg3N3NaYlN1WkVLMzBtWnRpTHdUVVlvaGw1S0RRZVdBb0E3bWVCdll2bWo3Mkt0RThrNHJQdmJ1QmQ1VFFlcm05aENWOGc3YXhPd2FZOUdSU2dvMEpNZTJmU0pTVXVwalM0UVR1dFljNktYTW9FdUVPckFzS21XdjJ6VXI4aTIxZitvdEZyQzNackVOQ0VJVEdhTkZScm5IeDlwcndVMENrNURyWXIyWExBWE9WR0gvK1haZ3E4elVFODNSdWUwWENlRkJtRFdZMmRTZVdGSzlRNHc5cFNRckxFcWRGQWQ2eVRDNDU1cXdFaHNVUE0rTXk1ZncyOHdBVHdUeDZBMEZ3MUMzcS9xMSs4ZnVWdjJyYjBpSGJCZnNuZ0J2YkhZbmFDZGpyMlJLTlpvMmJUMDFIRXFsdU9GNThPc0g4TW0zZzlUdmJuNnZvUlpMZlJ6N28vYSIsIm1hYyI6IjkyZDk1YWYwYTg2ODk1YTE5MDhmYTlhOTU1MWExNzJkOGYyOWRkOGE4OTU3MThjMmJkMzk3NDg0YmM4YWIyMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFpSjJCTDhscUpjV2NXMTNaUXNLdGc9PSIsInZhbHVlIjoidGdaOTFvQzVodlNKMWRBWUxmc3JOSFgyNXY1V0hBM0NhUCtwamppdVpRRHJuazdWbURtVjFNM1dERlQzZ0N3NWlvZ3A0bHNkaXlmLy9EcG5RbWVYS2gwSG41V3hCTVVPaE15ZGY2bEhhQ24yTXlYUlRFekh1eG91dWhRVDQzV2hCS1NpbzM1RWFLOFpwR3dwcDNRR1JzVktzbnU5V0Y4NWYrWkQyNStJNnoremhlV25LYVQzMHhtUjNMUGVMWWVlS3VsTkVXSkh5T2MxU0tPUlAzUnM1Y2dvbkcyNHJMdGh6aklqYzdlNGtLdFd3bEpFMldjQWJpMW9BT1BlZ2IrWmhNK3dtK3UramRDaUNia2h0enFBME5MQzZFYzh6WlFYWTVBTXZ1V3dRU2RtR1RmOCt1dVY5YjU0SmVTTXJEajFnWllka2ZYdGtLcjlmYlV1K2EzWlgyNVNrSXEyOW0xNERlYVVLSzcxVkhpUEtxM1lVdktES0pLN0RYOXhac2hvUlljd3lUTHNMNzd0K2s0aXRsZEd3QWZrRjZrOGVSRWZNRlcwZzdzSUJYUFF5SCtTY0grbzBGaFBUUzhpUDU3U0JGWVVxTXljVVByL3dRMzNRSDdua3dYazM2Snd4eTRJUytMTTIreC83K2RnTkJFNk0rVEkzREZaaFNmYXhsa1VmYlRJMThwWHhFTG9rZTlVcTRIaDVjVGNyRE1PQ203cmJ3bVcwSC8xWDNoYjBjdHY2WGRXWTBqa1M0Y25rdjYyU2ZSMmtyNU12eXpsQUtFYkFJR1VuSXdpV25QUEF3UHBNR0FSTGl5c1Jad1JYb0xyWjdJdFc4QWNoY0J2LzdNbyIsIm1hYyI6IjVmN2JkYzIyZDU1ZGI1YWIxMjAxODQ2OTY2MjEzYTUyZjI4ZWE1MjE4ZTZjYWFlOWU4ZGI3NDFkNjVlODAwYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+