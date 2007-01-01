Прокуратура Калуги добилась сноса аварийного дома

В среду, 1 октября, прокуратура Калуги рассказала о выигранном судебном деле. Ликвидирован заброшенный многоквартирный дом на улице Дарвина.

Решение о его сносе было принято через суд по требованию городской прокуратуры. Проверка показала, что здание было официально расселено и признано аварийным, никаких мер по защите людей от его обрушения принято не было.

Дом стоял с частично разрушенными стенами, без окон и дверей, а территория вокруг него не была огорожена. Это создавало прямую угрозу для жизни и здоровья любого, кто мог бы оказаться рядом.

Городские власти ранее постановили снести строение, однако работа не была выполнена. Чтобы исправить ситуацию, прокуратура обратилась в суд. В результате судебного разбирательства опасный дом был полностью демонтирован, и теперь эта угроза для калужан устранена.