Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство Прокуратура Калуги добилась сноса аварийного дома
Благоустройство

Прокуратура Калуги добилась сноса аварийного дома

Евгения Родионова
02.10, 08:33
0 453
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 1 октября, прокуратура Калуги рассказала о выигранном судебном деле. Ликвидирован заброшенный многоквартирный дом на улице Дарвина.

Решение о его сносе было принято через суд по требованию городской прокуратуры. Проверка показала, что здание было официально расселено и признано аварийным, никаких мер по защите людей от его обрушения принято не было.

Дом стоял с частично разрушенными стенами, без окон и дверей, а территория вокруг него не была огорожена. Это создавало прямую угрозу для жизни и здоровья любого, кто мог бы оказаться рядом.

Городские власти ранее постановили снести строение, однако работа не была выполнена. Чтобы исправить ситуацию, прокуратура обратилась в суд. В результате судебного разбирательства опасный дом был полностью демонтирован, и теперь эта угроза для калужан устранена.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZmQmlaVGdsTysrVmlxbmU1blBUS2c9PSIsInZhbHVlIjoiZGdlbEkxQXoxeGxXOGx5M0Q0WS81UkM3OWZKMmNwZUlobmtDZC9pdld4THhwdnp4Tnk5WmNQdmIwZGE1YW9PK0pIWTdEbDVidWN6TmU4bGV5dk50TWQ4Sy9EMmx3VVMxVzI2QXIxYzVVb1VDSEJsenp3Ty8xQUZGQzJWVkJDM0FYVHFDNzMxMmhZeXg2ZSt1VmdsZHc3MG1pMlhOSWxla2wzNVVrSlJYajlFdTBzMWZCSGsyVUxIU2c2d1ZaWllvekVqS1UrVXdEUUY2a1FBVGgzZ3VVL09hbC95dHM0azBzQ294ODIvOFo2Qyt3YnJNTUZaZU9yZlBMcUxkT1NSVmIvdktoV1hsWkQyaEtIVldIMXlxVUFkQjdWYzBRdFpKQ2dIZzQwdjB3eFA4cC9KVjhFQVR1UFBmZWVWa3BJZHlIZGJLZFRTU0pncW5jaXBUQ1g2ZU42ZWFxdTJRWWhZbnd6UzRubWJFcjRKSVlRTFhOc3BTVmF4bWRzamk3akJvR21lQ3NXeU1ydHV6Y3IvcEJYNzJpZkJRNllYRkR1L0NXdUcrTTRveStQbkNoTHNLWFpZTTdQTTVEVCt4NitmWiIsIm1hYyI6IjYyMzVlYmNjMzA0YzY2NTAyODIyZTBhNDMwZDRjZTQ4NzVlYzZiOTc4OTM3ZjEwNDhhNzgwMjE5MTgwYzIxOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJGZllWcm1CRU5leS9DSk9sdHBRdHc9PSIsInZhbHVlIjoiU25lLzJXVzNYQUltdGdjdzdrb0VGMzdSRjc5NXNsclFONnM4OGd2SEM5VkZpQmMyZjRoblpIRlIwcWtoekpjUlRUaXNOMEd0SzBFY1hUcXhrTTlmZXZvaE5TRXBUYjNDK2FFVGMyeUlSc0hpR2RrUHdlTEg5QWhiSVAvRnYwQTk3ZERnT2ZnRG4vK280bGh0eDRuWWpSWHA3YlFvYTZLb0kvc2VDaVJqcjJwTmgxZWVRd1FtaS9kSzRQWEZKeDFyd3ZDVmtTL21tWjNwSm5OUDFSV0FZZ0p4Yk5tOHZ3ajY2ME0vYlFhL2g3K01nYnkvbFAyamhNbDErWGhNcWZiUUxXVmtrVTI3cDlyQTMzU05kNWRmME1qUWswc29UeGpLcE1teVltZml5VkphaG5CMUQxL0ZtRWdNSXpuUTdyVFUySHNPV3ZNclJKRUFJazV0UlRZVVBOQ2toK1UzdTF1NmVqRGwySzhNQmU0U042WForbTF0UVNzU3ZRREoxMzRGV3VwRlY3M2FQb0xFRlNoZnJzbVlqRUU1aXhKY1JBVCt6UTd4VjNRMEowZnNYbzFUSFpyNDlBN09UUVhMMENMTjY5bVBPZ1FWc1NoSkcwU3hJR045NGQ1aFJQeG5IV0hVdW9tU1lJY2Z3VlV5UlI0c3k0K2FYYWM3VHkzM3E0bzZCcE51dnRWcnp0WHVocVlZMkVmUnZxcThWeDZaR1JzSVhOdUdiK0JLOGR2M0JDZWZtZVplTnRYZ0R1SC85YjVEM21rUlJadk9sdXFrNStpZjBqbzl6TzdiZzZxTHd5U3cxWXJaU250aGxRRVUwRWhJSTA5Ti9DVDdPS0Y0M3VKcCIsIm1hYyI6Ijg5ZmU3OWNkYmQwODE3ZDkxMzFhY2ZmOWFiNDEwM2E4NDE1ZWEwZmRiYWQzYWNlZjY3NGU1MGUwNjIwODJmOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+