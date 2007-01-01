В Калуге устранили опасный разлив стоков вблизи реки Яченки

Как сообщила, в среду, 1 октября, Калужская межрайонная природоохранная прокуратура опасная авария на канализационной системе, из-за которой грязные сточные воды попадали в охраняемую зону реки Яченка, ликвидирована благодаря вмешательству природоохранной прокуратуры.

Поводом для проверки стали сообщения в СМИ о серьезном нарушении экологических норм. Как выяснили надзорные органы, в переулке Лаврентьевском, рядом с домом №35, произошла авария на трубопроводе. Это привело к тому, что неочищенные стоки стали поступать на землю в непосредственной близости от реки. Работа по устранению последствий ЧП была проведена оперативно.

Сброс загрязненной воды полностью прекращен. В адрес руководства компании «Калугаоблводоканал», отвечающей за коммунальную инфраструктуру, направлено официальное предписание об устранении нарушений.

По информации ведомства, предприятие уже приняло меры, чтобы не допустить подобных аварий в будущем. К дисциплинарной ответственности привлечен сотрудник, допустивший происшествие.