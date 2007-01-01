В Калуге камеры начали фиксировать людей, вывозящих отходы к контейнерам

Кадры с них в среду, 1 октября, опубликовало управление городского хозяйства.

Там напомнили, что на контейнерные площадки можно сбрасывать лишь бытовой мусор. Мебель, ветки, строительный мусор нужно вывозить отдельно.

- За отчетный месяц убрано 543 контейнерные площадки, вывезено 7012 куб. м. - 350 КамАЗов - отходов, не входящих в состав твердых коммунальных отходов. Только с улицы Тарутинской, 219 было вывезено 12 20-ти кубовых грузовиков.