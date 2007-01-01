Афиша Обнинск
Жителей Калужской области возмутил туалет без двери
Благоустройство

Жителей Калужской области возмутил туалет без двери

Дмитрий Ивьев
01.10, 16:51
О печальной ситуации на станции Суходрев в среду, 1 октября, сообщила местная жительница.

- Станцией Суходрев пользуется большое количество людей. Жители едут на работу, дачники летом на дачи, сейчас студенты Губернского колледжа на занятия, - отметила она. - Но деликатную проблему, как туалет на улице, решить не могут. Мужским отделом вообще нельзя было пользоваться. На женский отдел просили повесить дверь. Обращались в Калугу, пассажиры писали жалобы в Москву. Отвечали, что негде взять воду, чтобы построить туалет. В итоге вместо двери вообще убрали. Хоть старый, но он был. Как быть пассажирам?

Министерство транспорта Калужской области заявило, что передало информацию в РЖД.

