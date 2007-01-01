В Губернском парке обновили детские и спортивные площадки

Фото: Правобережье Калуги.

После ремонта освещения вдоль входа с улицы Новоспасской в Губернском парке завершены работы по благоустройству детских и спортивных зон. Об этом сообщили в официальном сообществе Правобережья.

Следующим этапом станет реставрация входных групп и восстановление уличного освещения внутри парка. Чтобы избежать повторного разрушения фонарей, как это происходило ранее, планируется организовать охрану территории и установить систему видеонаблюдения.

В перспективе - масштабное обновление дорожно-тропиночной сети, чтобы сделать прогулки по парку более комфортными и безопасными для всех жителей.