Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге собирают жалобы на новую парковку у правобережной поликлиники
Благоустройство

В Калуге собирают жалобы на новую парковку у правобережной поликлиники

Дмитрий Ивьев
26.09, 11:56
0 669
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вскоре должна пройти общественная приемка этого объекта.

- К подрядчику очень много вопросов и по построенному и по прилегающей территории, - говорится 26 сентября в сообщении официального сообщества Правого берега в ВК.

Всех, у кого есть претензии к парковке, просят их присылать.

Правобережцы уже отмечают, что на заездах скапливаются лужи, со стройплощадки не убрали песок и глину, а узкие тротуары не подходит для колясок и маломобильных граждан.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
25%
0%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBLUVRaczFiYmpQNnhKZW14SVgxWGc9PSIsInZhbHVlIjoiYlAvVEZLOEg2Nk9XYWk0MmZBNktEaklNaVZWaWxpZmQ3ZEZoNEZobm0wOGZhQ0tValhMdHl3U3hrK3BYMWc2R0E0R0VDcFVRdjBwZU5oSXpsL2hOQ2YwRXlZZHJ3NlVSTGNwNkdoNTM1UHBUTVZZTk9zUE0vOGFVbDk4TnhsbGV5aHVJcnVtb3crR3ZaTUJHdlJSSmxnQ3lSS0U5REludHBQcXlib2dhR3FTUlh3V2dLZDk5TzdNUEhLMER6cUNxU2toRnpaR1dxRDl3RGZBNHVHcnBlOFJJdGVKeUJQT1AwMFVndVhJTEU2L21EeVFJc2wrYk9icFh2dnJBdWszYjhra0hJd1NNeHBnelVoc1ZtODBCQkJIeW1jQnptTENPTHM4TmJ2SUM2cVlWOFVzUFdaSGVmcllqcnBKSVM5RHZKMHhMSmZad0xCNjNwRHhDNlJicUtVNDZ0ck05TS9QcjMxTHphK0hJSUk4MVorQTZrZ2lxRXoySnJCMGNLNVV6NE1pS0Z4TTRkZFJPa2h4ditlaDVZblIvT0tJaklOTk15VTdPQUU4Q0JDaVZIZ3lUYzdhVml3UGEzVm90di9HYSIsIm1hYyI6IjdiODUzYmIwNmM4MjA0ODQzZGM0MDM2Y2MyOWQ0MDQxYWEyYzQ4OTQ0MTEyZWVmM2MxMGFlNTVhY2YxYTg5MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjV2aEtoTjVOd3ZWUEprM3JTMXJWUWc9PSIsInZhbHVlIjoiU2QwTXdndEVoSGZteVdHek8ybU1vTExsK0NFN0lFcndiNjQ0V0JGR1I2RVptS1VBSnpacnlWTWZkaWVVK2Q2SlBCMXdYRmxSc0Y3a252L3MySkYzeXdBZEtEUWNuWGZLcEtHM3pscHQxQW5kYS9DL2E5aUZTUFBtK09xUG5MQkN2WkF0c3ZxMDEzSEROeDZ4TlpIcjc5MDVzY2ZxaW1XNnhGOGltc2tPOXBKUjlGWnQxMTZ2T2YxdnRqSTdSM2VjOWp6MjdCRUlrbWxyWlJMWjRTSXd0YXFDc3ROOUxvcWoxMkNsZzB1NVhGTElidDJkMVVIR2xlMS9tUXBwcFZxeVBxc2Rka09qdXRYUytNY1RmTTNFdDR6VmpFekFlYkZhYXQzcVZoZWcvRmYyYzZORnU4aWxaeDFab1g3WTh5aUg4ZEMzRXo2bm1ybWZ6cXRZNEY4NlVqR1FLcDZTRVg5c2RFTDNvUVIrTWwvc3MyZHBjTlcwRUl2Zmc2WDFxWHkvOVBKQ2hDTm0xM0duenlIS3E4UmFqclI1UlovRWYzcEhJVmthczNmbUlCY3dmbFlqZUZaL2E3SnRtNis2Mko0RWpPQnRwcVRxNzUzUUQ1OTdURkdFYlRhQlBVSnJpa3BFcHBIKzMxak5RVDRnTFBFSVhyQ29pOEVsL3o4UEdzSmc2dklXVVZFU2VxNWxjTDlEYk9wVVg4TnRvZWd1OVNscFJvVmRsUmk1OU4yU0N2b29WaHBPd0NYM3BOMTNGenBhYjhIdmxTVkdkSW53TjR2bjVMQk8yRG5MRkFIazN4UUR1NFViclRJMVF0eExIZ1RhZnY1VEVkOXRVVUVPejgyYyIsIm1hYyI6ImI1ZWYxNGYyZjg3MDRjNDA0OGM4OTYyYmNkYTZkN2M0ODY4YTY4MzIzMmJhM2VjYzAzZDc2NmY2NTNlMDIxYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+