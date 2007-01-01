В Калуге собирают жалобы на новую парковку у правобережной поликлиники

Вскоре должна пройти общественная приемка этого объекта.

- К подрядчику очень много вопросов и по построенному и по прилегающей территории, - говорится 26 сентября в сообщении официального сообщества Правого берега в ВК.

Всех, у кого есть претензии к парковке, просят их присылать.

Правобережцы уже отмечают, что на заездах скапливаются лужи, со стройплощадки не убрали песок и глину, а узкие тротуары не подходит для колясок и маломобильных граждан.