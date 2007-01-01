Афиша Обнинск
В Калуге обновили корабль на дамбе
Благоустройство

В Калуге обновили корабль на дамбе

Дмитрий Ивьев
25.09, 10:12
0 559
О проведении работ в четверг, 25 сентября, сообщили в «Калугаблагоустройство».

- Корабль снова готов радовать взгляд калужан и гостей города, - говорится в комментарии коммунальщиков.

Напомним, этот корабль между Яченским водохранилищем и Окой установили ко Дню города в 2014 году.

Прошлой весной городской голова Дмитрий Денисов предлагал обсудить, нужно ли убирать корабль. Но пока он остается на месте.

