В Калуге обновили корабль на дамбе
О проведении работ в четверг, 25 сентября, сообщили в «Калугаблагоустройство».
- Корабль снова готов радовать взгляд калужан и гостей города, - говорится в комментарии коммунальщиков.
Напомним, этот корабль между Яченским водохранилищем и Окой установили ко Дню города в 2014 году.
Прошлой весной городской голова Дмитрий Денисов предлагал обсудить, нужно ли убирать корабль. Но пока он остается на месте.
