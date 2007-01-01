В Калуге ищут собственников гаражей и ограждений
Городская управа в среду, 24 сентября, опубликовала список объектов, за которыми не числятся хозяева.
Владельцев следующих объектов просят обратиться в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений:
- ул. Кубяка, дом 10 - металлическое сооружение,
- ул. Тульская, дом 69 - металлическое сооружение,
- пер. Станционный, дом 18 – четыре металлических гаража,
- ул. Анненки, дом 24 - два шлагбаума,
- ул. Достоевского, дом 22 - металлический контейнер,
- ул. Железняки, дом 1 - металлическое ограждение,
- ул. Чичерина, дом 11 - кирпичное ограждение.
