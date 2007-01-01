Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге ищут собственников гаражей и ограждений
Благоустройство

В Калуге ищут собственников гаражей и ограждений

Дмитрий Ивьев
24.09, 12:25
0 672
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Городская управа в среду, 24 сентября, опубликовала список объектов, за которыми не числятся хозяева.

Владельцев следующих объектов просят обратиться в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений:

  • ул. Кубяка, дом 10 - металлическое сооружение,
  • ул. Тульская, дом 69 - металлическое сооружение,
  • пер. Станционный, дом 18 – четыре металлических гаража,
  • ул. Анненки, дом 24 - два шлагбаума,
  • ул. Достоевского, дом 22 - металлический контейнер,
  • ул. Железняки, дом 1 - металлическое ограждение,
  • ул. Чичерина, дом 11 - кирпичное ограждение.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
5 оценили
80%
0%
0%
0%
20%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBDd0hKYjQwTUIxK3BzUG8vc0NIRnc9PSIsInZhbHVlIjoiUkVvVi85MkI2U2xaVUtYaEVibkxGd2pxRTAzRm5BM2Z6V3FVdHBUaVpQOFlia010c1BOTy9FR3VINTk0Rm1Mc05uWjI5cVV0WThvSFVXTGo2VGsxcGZZNG1qZ1ZFc2JDQ0F1RklEUjZaa2k5SmNmK1BtSUhKVUFvOEZjcnBFOG9qWjhqd1JuSHBJcVVSU3dFOGo3ek0yaXlyRGxRdHFnZHJ5bFJrNE9EZVhGRzNSUEZoZzU3a0w2MFF2SHdJQTZWU3ZWNXgxSS9Belp5OElEbXUvRmk1Qm91Uy9OMUlVNWtwUHdFNXFXRWtPWlBkWVdVa0RkU3QwWVh3eXVPRi8vTmdmajE0V3pBWmd0WDluTXVqTVhpWk1LUzVjOGR2czdkMEZMdW5pblByeUp0b25PdUsybVBYVnZmcGwxUlg3TUl0b3h6NUVkVVNtam1RREU4MlE1YVRHSzR0T0U3azFDS0Qxa0NiSnFDempWeXd4NHMzQ1FWRmYzS3B3Q2pxOXNQYXdIaEVwc21HcHFMeEp6aXNremJMbTA3dnlPK1psUmlRQkl6ZVBpVG5MNnBYZExxODNudEN0dXUyRUhoQVhDQiIsIm1hYyI6ImMyMzEwMmFlNWJiNWQ0MDEzNjZlM2FlZTM4ZjY3OTQ4NTdkNWEzZDA1MjA5Y2EzMjMwNWIzOTg5MTIzZGIwMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVpKzhUUHVyWEwvR3ZBZlkzQWtjTHc9PSIsInZhbHVlIjoiY3JPaXYxQzl6eHlLZndNYkNCajBweCtaN1NtYmRMQTNYYUE1a1QwR0Q2ZEpSME1Ydm80cXNHc2NLUWRIK1NzYml6LzRzRy9PdkhPUGh5VS8vQ0hrZUVZbzJoQk01WU1hVFBVV2o4NFZHU3Z3ZW5SNXk5TUFJTFRjdTV2RzhoOSt5cW1Wa3ZlTEY0cXg4RmovNC82ZmE3cFpmeGVWaHgvVGJNcjF6OGsvdDAxN2NuTXdoSVFJNVZ3bU1RbEw2eGFXbHd2MDlQSXluWm1ONkJ2ZnVjeXQrVS94aVRsNDg0K25wOTljY3FqTVBjdllhWEVZTVdmTkpQTGFMWnMycjMzVXI1SHZIVkpuNExpZDF2bVNNeUtIQUpSRnZBY2c0Nm1kNkNCUm1QWnhrWXdDbFBqWmZPeXZ2SGdmUVplR092dzdXMjhZaDZTTHJoZ1hpSk9GZnE1OHh3eHg1ZXR1dlY1TnlDcDd1VGI0elZveklqbjNBdmRHWVRJWDMrR0kyeVhGdTBVSTUwQ3hrUXkrSjQvRGE2VWdOR25ZS1lyQjdUTEJFM0RYMEhaWVB0RDlZZ1E2aCtydkVYYmdyaEExV3RRU1oxSk9ISHozSVdZU1hocmQxOVc2NEsrVGEwcDVic2lEcDRLYWhPaHozTktjblR6a2c5aUhySlhVMGVTVUJIZjVMMFQ4U3RpYjBJQnN0d1JnNnZWTE0wL3R2cVpmSXhid3V5bTJWNUQ0ajhzVUJKVk5yVm5uQkgwZUQwMXRXQnkzWlZCZVAvb3ltNXdpTHpFZ25TeW1xQ3dabzdpWVZUZG9RSG1Pa0ErSG1jVXAwMERYMFpPcVRMYW5VVnpJTVcrVyIsIm1hYyI6IjBlZGU0ZDMxM2RlMjEyNmE3YWFjMDA5YzYwNDU5ZWFiMzgyNDM0YTU5YmM4Nzg0NDA4YjRhNjlkM2I0ODE1ODgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+