В Жиздре реконструируют городской стадион
Благоустройство

В Жиздре реконструируют городской стадион

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:08
О ходе работ в среду, 17 сентября, сообщил временно исполняющий полномочия главы Жиздринского муниципального округа Калужской области Александр Барыбин.

- Подрядная организация забетонировала беговую дорожку вокруг футбольного поля, подготовив ее для настила специального прорезиненного покрытия, - пояснил он. - В дальнейшем необходимо будет привести в порядок футбольное поле, спилить аварийные деревья, установить модульные раздевалки и туалет, сделать ограждение по периметру стадиона, благоустроить территорию, установить освещение и видеонаблюдение.

Благоустройство стадиона реализуется при поддержке правительства Калужской области.

