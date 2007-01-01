В Жиздре реконструируют городской стадион
О ходе работ в среду, 17 сентября, сообщил временно исполняющий полномочия главы Жиздринского муниципального округа Калужской области Александр Барыбин.
- Подрядная организация забетонировала беговую дорожку вокруг футбольного поля, подготовив ее для настила специального прорезиненного покрытия, - пояснил он. - В дальнейшем необходимо будет привести в порядок футбольное поле, спилить аварийные деревья, установить модульные раздевалки и туалет, сделать ограждение по периметру стадиона, благоустроить территорию, установить освещение и видеонаблюдение.
Благоустройство стадиона реализуется при поддержке правительства Калужской области.