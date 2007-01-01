В центре Калуги высадят новые деревья
В среду, 17 сентября, городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что в ближайшее время посадят еще 150 крупномерных саженцев.
Работы запланированы на улицах Степана Разина, Чижевского, Ленина, Кирова, а также у сквера Мира.
Ранее на улицах посадили 221 дерево.
- Важно понимать: растениям нужно время, чтобы укорениться и адаптироваться к городским условиям, - заявил Денисов. - Сейчас они не так заметны, но спустя 2-3 сезона это будут полноценные зелёные участки. В этом сезоне за ними ухаживают подрядчики: полив, прополка, обработка от вредителей – всё под их контролем.