В центре Калуги высадят новые деревья
Новость дня Благоустройство

В центре Калуги высадят новые деревья

Дмитрий Ивьев
17.09, 12:30
3 734
В среду, 17 сентября, городской голова Дмитрий Денисов сообщил, что в ближайшее время посадят еще 150 крупномерных саженцев.

Работы запланированы на улицах Степана Разина, Чижевского, Ленина, Кирова, а также у сквера Мира.

Ранее на улицах посадили 221 дерево.

- Важно понимать: растениям нужно время, чтобы укорениться и адаптироваться к городским условиям, - заявил Денисов. - Сейчас они не так заметны, но спустя 2-3 сезона это будут полноценные зелёные участки. В этом сезоне за ними ухаживают подрядчики: полив, прополка, обработка от вредителей – всё под их контролем.

