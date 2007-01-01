Афиша Обнинск
Благоустройство

Шапша поддержал создание муралов в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.09, 15:51
12 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша высказался в поддержку создания муралов в региональных городах.

Он отметил, что несколько лет назад уличные граффити часто воспринимались как проявление хулиганства, но сегодня они превратились в элемент благоустройства городской среды, способный формировать положительное настроение и участвовать в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

В числе примеров он привёл мурал в Кирове, где на одной стене изображены Герой Советского Союза Михаил Владимирович Угаров и его праправнук — юнармеец Тимофей Угаров, что символизирует преемственность поколений. Также был отмечен портрет Героя России Владимира Игнатова, участника специальной военной операции и выпускника Сосенской школы №1, размещённый на фасаде учебного заведения.

Шапша обратил внимание на муралы в Калуге и Обнинске, посвящённые выдающимся учёным, внесшим вклад в освоение космоса и развитие атомной энергетики.

В ходе встречи с коллективом ОНПП «Технология» была поднята идея создания мурала с портретом основателя предприятия - учёного Александра Гаврииловича Ромашина. Глава региона поддержал эту инициативу, подчеркнув, что такие проекты позволяют детям видеть реальные примеры земляков, прославивших область, вызывают чувство гордости и вдохновляют на достижение высоких целей.

