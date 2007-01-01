В Калуге готовят мастер-план по развитию набережной Яченского водохранилища

12 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о начале разработки мастер-плана по развитию набережной Яченского водохранилища. По его словам, территория уже стала одним из популярных мест отдыха для жителей города, однако её потенциал значительно шире.

Работа над концепцией благоустройства и дальнейшего развития ведётся совместно с крупной компанией, имеющей опыт реализации масштабных градостроительных проектов. В рамках подготовки был организован стратегический форум, в котором приняли участие ведущие архитекторы, эксперты в области урбанистики и представители бизнес-сообщества.

На основе итогов сессии будет подготовлен детальный мастер-план, который учтёт уже реализованные проекты благоустройства и обеспечит их преемственность. Основные задачи нового плана - создание непрерывных пешеходных связей с центром города и туристическими объектами, улучшение транспортной доступности, а также привлечение инвестиций для реализации новых инициатив.

Целью проекта является формирование современного, комфортного и функционального общественного пространства, пригодного для прогулок, отдыха и деловой активности как для жителей, так и для гостей региона, с учётом удобства использования в течение всего года.