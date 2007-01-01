В Калуге отремонтируют дорожки в сквере Волкова

Об этом в пятницу, 12 сентября, рассказал губернатор Владислав Шапша.

- Конечно, важно бережно и внимательно следить за площадками, - отметил он. - Калужане обратились с просьбой отремонтировать беговые дорожки на стадионе. Городские власти работу организовали. На днях дорожки должны привести в порядок полностью.

По его словам, сквер Волкова стал настоящим центром спортивной жизни областной столицы.

- Последовательно, при большой поддержке любителей спорта, бизнес-сообщества создаем спортивную инфраструктуру здесь, - подчеркнул глава региона. - Возможность для каждого желающего провести время активно на свежем воздухе – всегда было главной идеей возрождения сквера. Оборудовали современный стадион, теннисные корты, беговые дорожки, тренажеры, площадки для пляжных видов спорта. На днях открыли новый баскетбольный комплекс. Завершается создание скейт-парка. Каждый может найти себе активность по душе.