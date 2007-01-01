Калужская область заняла 4 место в стране по реализации программы капремонта

Такую статистику по итогам восьми месяцев 2025 года назвал в пятницу, 12 сентября, министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

В этом году в регионе капитальный ремонт проводится в 312 многоквартирных домах: 149 крыш, 31 фасад, 94 инженерных систем, лифты в 23 домах.

- Обновление жилого фонда - это одно из приоритетных направлений нашей работы, - заявил Шпиренко. - Своевременный ремонт позволяет обеспечить комфортные условия проживания и продлить срок службы зданий.