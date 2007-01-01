В Детчино отремонтировали центральную площадь

Там завершился второй этап благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», сообщили 11 сентября в администрации Малоярославецкого района.

- Теперь территория радует глаз новыми деревьями и удобствами для прогулок, - прокомментировали в администрации. - Заменили старую плитку, убрали ненужные ограждения и благоустроили дорожки, добавив уютные лавочки и современные фонари.

Главным украшением стала стела «Рубеж воинской доблести», символизирующая уважение к ветеранам и событиям Великой Отечественной войны. Гранитный памятник украшен бронзовым гербом региона и мемориальной табличкой.