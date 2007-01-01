Афиша Обнинск
Благоустройство

В Людиново преобразится площадь Победы

Дмитрий Ивьев
10.09, 09:45
Город стал победителем конкурса «Малые города и исторические поселения». За счет полученных средств собираются обновить центральную площадь.

- Если сказать коротко - наводим порядок, - заявил 9 сентября глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов. - Общий архитектурный облик сохраняется. Добавляем освещение, озеленение. Меняем старые плиты, которые уже пришли в негодность.  И самое главное - будем менять коммуникации.

По его словам, особенно символично, что эти преобразования совпадут с 400-летием Людиново. Районный центр будет отмечать юбилей в 2026 году.

