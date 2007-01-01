В Калуге заброшенную железную дорогу превратят в велосипедный маршрут

Судьба Окской ветки обсуждалась во вторник, 9 сентября, в рамках прямого эфира губернатора Владислава Шапши.

Ожидается, что вместо заброшенного объекта Калуга получит новую достопримечательность

Пути и прилегающая территория все еще находятся в собственности РЖД. Но сейчас земельный участок под Окской веткой проходит процедуру изъятия.

После того, как участок перейдет в собственность Калуги, его смогут благоустроить, пояснил Шапша. По нему планируется проложить часть «Велоботинка Циолковского» - 20-километровый маршрут, связывающий ключевые достопримечательности, социальные объекты и места отдыха.