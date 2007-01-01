Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге заброшенную железную дорогу превратят в велосипедный маршрут
Благоустройство

В Калуге заброшенную железную дорогу превратят в велосипедный маршрут

Дмитрий Ивьев
09.09, 19:15
0 801
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Судьба Окской ветки обсуждалась во вторник, 9 сентября, в рамках прямого эфира губернатора Владислава Шапши.

Ожидается, что вместо заброшенного объекта Калуга получит новую достопримечательность

Пути и прилегающая территория все еще находятся в собственности РЖД. Но сейчас земельный участок под Окской веткой проходит процедуру изъятия.

После того, как участок перейдет в собственность Калуги, его смогут благоустроить, пояснил Шапша. По нему планируется проложить часть «Велоботинка Циолковского» - 20-километровый маршрут, связывающий ключевые достопримечательности, социальные объекты и места отдыха.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
43%
0%
0%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtzT09VVXRrd2paZlBwSEhyTlpsRGc9PSIsInZhbHVlIjoiaDRMM0NjTjFKYkxPcnYxeXNuVGJ5WUQ4RU1INElVbHRBSDE5dG5JTEdrSHJzZ01TOU4vaFdoWFBsZlFqazRpYisxVENGQ2FFblFKSTlPSFEvZDdrUkxwbVM1enloRDlkaUxtWHlURDZ1N01kZzg1ZUdDbkNEcTZKZ21lUUU4RmRXSXlQSE5TOW9GbnNxdzJLeTN4M0lDT2MwZStSNHFmK3NBRmJiVG56K01ZK1pCVDIrL2JURGZnemFNeEV2cEF2NmZTZWIwNGt0d0paakI0RGh4Q0dDS2FNK1JhUTh6RFBPVUI0ZHVWTmcwUERhU1ZGZUNQNFU5djRIMEZCeFNRRUNoV0kraUhwRVp2cHV6QzZSZjZUc0dHT04vZC90Q0dIKzZ6dnVVZ3VMV3N1KzQ4Y1JVcWh0L2xlVXZYZnRWaGJXck5sQ05DRi9CRjJMc2pTbWh0aTNTY3FsMkRrUW5QYWVrQldpOUozQlRtbG5HZDVwbExITWQzcnhSZkhMN3dTazBYU2MxYk53K3BoMjlOOTZDMVoybWh5cnRscTJNTkF3SEZQN01kUFMybUpSSUNTZlVoSEgwTERsZEp0Z2NwRyIsIm1hYyI6ImI2OGM0YmY5MjM0N2I3ZjExZjA3OGVmMjg1YzE3YjdkYTQ2NDY1N2VjYjRhZjBmZGQ4MzcyYmJmZTQ3NDE3ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZXT3czbzBQbnRlOHVDY3VIeHYrM1E9PSIsInZhbHVlIjoidTFpOVkrVCs4L0tIZHNISThOVkg5YWRmSWgwUEUyZWdNRzdPUXFjMlp1cFhLSnd0WW9uL2Y0QlBSSE5mZEJ3SDR0UE9yN2F4b0hBOWVXRTg3MFAzOWxwdlZxOGk1ekE4cGdBbFhYOEtmTE5iRTlWNkhVL2toMnA1ek9wdFlDdEswNG1PeWkxcVVmTVA3dVVPWStQdWlVdkRpK1pnWkpCeXBkNmp5RXRXV1JBdE9nOEZ4NExpeFYrUkdndDE1NjUxd21yY0hCRTYyZ2xUVUFhQXlZTkt6RFVIMnEyQzVldUNaQkZvVnRXUUZ5a3FUaUZIVWRaY0h6YWlKS3lJMk1IQTk5VzlBdTNJN2NBcHpPKzlHWXdsMUVySE4rQkhwZ0U3Sm1wcnUxa05qSFI0Z0YzMlo3QUVSVnVZM3BaalgzeDlYd1JndGZhSVpRWkhFTlVqWDNBdjlmcENNVVB6ck1qTUJZS0ZJZkhuMTVZYzdZNmJLOTBCVnkzd280LzFnSUhGaEtUaUNtRmlWeE51S3Jsem9KUTh3RWxSaHdrZmFlYy9SMmV5RFJrUHA5MFZDTkd4Y3FyTkNCMnVGbHQ4a0MzbUttL2NxaEk0UlRIM2xyQlJzRk1NZ3RYaXllZGw4Ky80NU9WQU11ZkFzZ2lZejVtNlQ5VjN3YVFGWXpYNzk2dnUxNmROaHdpamt6TVFCbEpCTS9SVkZtV0ZHbEtrbXJ2L2xHNjJqL3oyRmJWQ1pWRjQzUjk4NTJ4Mno0NHRQUW9VZ290NllTQS9PN29SUnBkOVhJSmFTL2ZUcHVTVThEUkk3NFk0bDJzQ0YvRFQvVG5VbEw1V21lbWljK3IvWnpRYSIsIm1hYyI6ImRhY2MxY2ExOGU0MWQyNzc1NmVmN2IwOWVkNzVjZTgxMzUyOTE4NWJhYjE0MDEwZTYyZTBhNDg2NTgyYzBkOGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+