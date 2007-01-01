В Калуге депутаты проверили благоустройство набережной Яченского водохранилища

Второй этап обустройства набережной Яченского водохранилища реализован в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сегодня эта территория стала популярным местом отдыха для калужан всех возрастов.

На днях с проверкой выполненных работ посетила делегация депутатов. Они прошли по одному из променадов - от вертолётной площадки до парка «Мир», ознакомившись с ходом реализации проекта. С ними встретились директор УКС Калуги Михаил Шубин, а также местные жители, включая рыбаков, которые положительно оценили преображение ранее заброшенной территории.

Михаил Шубин сообщил, что второй этап благоустройства находится в завершающей стадии. На участке завершена укладка асфальтобетонного покрытия и бортового камня, продлена деревянная скамья, выполненная в едином стиле с первым этапом. Благодаря этому удалось соединить нижний и верхний променады, обеспечив безопасное передвижение как пешеходов, так и велосипедистов.

Также он отметил, что рассматривается перспективный проект по соединению набережных Оки и Яченского водохранилища с территорией бора, предложенный губернатором Владиславом Шапшой. В рамках инициативы вдоль бора могут быть построены пешеходные помосты на сваях. В настоящее время идея прорабатывается совместно с проектировщиками, ведётся сбор необходимых данных, поскольку реализация потребует масштабной и технически сложной работы.