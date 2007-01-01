Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Калуге начали ремонтировать беговые дорожки в сквере Волкова
Благоустройство

В Калуге начали ремонтировать беговые дорожки в сквере Волкова

Дмитрий Ивьев
08.09, 15:28
0 472
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 8 сентября, об этом сообщили в управлении спорта и молодежной политики.

Подрядчик будет приводить в порядок покрытие по гарантии. Ранее спортсмены жаловались, что получают там травмы.

- Осмотрели все проблемные места, при благоприятных погодных условиях дорожки отремонтируют к концу недели, - отметили в управлении. - В процессе производства работ возможны ограничения по посещению стадиона любителями бега, просим отнестись с пониманием и пользоваться новой бего-велосипедной дорожкой в сквере.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBMb1NPcHd2VWpDZjVQYWtmanRxNHc9PSIsInZhbHVlIjoiNmY0Nm9vTmp2NXc4RGNnWFluNlVJQ2NWTnFPOFpraFI3V2YvdUJaZmhnV1hrZTFMeXRKVFV2Yk9OY2o4M2FMams0aDRLbTlOenZjK3VoaUt4UE9YVzlxV2RkRzA4YmVRMUdzdm41anViVmxLNTJLOXZnMnRlL3A5QWpxL0lOR01RNnpSZ216SGl5R00ycXdIU0pVb3BRRzhHSDZ1UFJ1S2J1eUt4WFZXNS9iUTJubE9NS04yTFNHcTIwRmI5UGwxdFFYZ0lOb1FyVEc3bkZ3TU51d0ZjbFVtWnRlVHZRZlIvU0NuN0VlT1IyYk50dVEyMEUvQ3NBMDhuNHJnakJWSEdTaWZMQnl3aGRTSGVuY25jSmFEaEpNeHVvcnllZVdTK1gzTlhUdjhUTXJaZHpraGlsTzdGMnhSOG41MjFqNW45VWhCa3RDeUhMbVp3N0V0b0ppQmxMOTdOTFNYTDdqRzNJVklURnZzMnd2alRjTFEvVDBYVlF2bzg4Q0xlZzBQQWEzdHc1YUxOQXNDUmsrcTlRQnBKeVNBLzlYTmZyY1pRWU5ucG5LS0RTbjVsQlZZSktjRGRsczgwT21NdU5yWSIsIm1hYyI6ImM0YTM2M2FlNDYyNzM3ZGU5NTdhZmVjNmVlZjdkMjFkNzg4YTRmYTdhNDRlN2NmNTBjOGM2MTkwYjQxOGVkODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilkrek9TZ0p6cDR4dzJsa2x4S1NuK0E9PSIsInZhbHVlIjoiSCtkRVdLa0piazdqTmV4Wk5RRDhVOXorNkRVdm1kVU9kYS8rYTd4dU1oZ3lVVmZHVXd2dU1HT1p6MHJVU05nOGZGL1JyT2NLU1NnbmRJZjBLRy9ESDdkZXNFVGM2VVo4cHowTEk5dCtBNGRZd0VXcS9taWFidzU2cVp5VEhpa3F2c3p3NEFDZ1NuejArZmlFNTRaVE9NZ3d1U2xMSk1HUndTQkpNYmRXV0FUSTI0SjZUQy9ucVRORXNDbmZNRkxJVWVQZjBzM1lzYXF2RFQ2Z2c0bVZ2MFl5YmpYVzE5M3BMYXhsb0Q4clpXRE96SHJ4QVJFNXJGSmVVQmFRN05rV0l4d3BHWkh6MlcxbE1RTzcvbXFMVUVGZDRCSklWUThoUVRSWThzbVdhQ2dIRkg0dmpjdWo2TDF2cDJjTE5ad3ZyaVA3K2VxYmIrdWtoZmRhTWptVktRaExlWmRSc3dQeGRzN29iYk1KZUd6Mk93SkgxRTBnUHQ1SEtKNHFGZ0NrRlVxS3I3d0pFRXViYkhyaVVndVpPQWY0bXNIcnlRdUhVVXlYejgzL1FHejV6RjE3NmMvU0pKM1JkMTY0WlA5cmgrZ0s2Tk1uQVRKY3FiZTBsNy9HbUNMUmE0SFpQZU5jS2EwMkxDOTdFc2FpbklqcmcwSFN0SU82dFBxWDRpVUc4WlZDdHY0RFlCTHNvSTkvKzBKdHNGT0VTSUF1eGQ5ZmVUeWVkSGFKZFdoTFdVSUJTaGlKU3VWSWZHaTBaY2tLVmhXNE91SHFyTXhRY3FkYnpWUktCU0htNW1uVUtWM0wvZjROMk1BS1NRR2hlT2Y5eEtTUUVMZjJEVFQ4TkVhYyIsIm1hYyI6IjljNTZjMThlYzQ1ZTY2YjAzZjJlMTU5YTA0NWQxOGU5Y2NhZmNhZjZiMDgzNzdjNzEzNTQyYzEyNThmZTIwZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+