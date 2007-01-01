В Калуге начали ремонтировать беговые дорожки в сквере Волкова
В понедельник, 8 сентября, об этом сообщили в управлении спорта и молодежной политики.
Подрядчик будет приводить в порядок покрытие по гарантии. Ранее спортсмены жаловались, что получают там травмы.
- Осмотрели все проблемные места, при благоприятных погодных условиях дорожки отремонтируют к концу недели, - отметили в управлении. - В процессе производства работ возможны ограничения по посещению стадиона любителями бега, просим отнестись с пониманием и пользоваться новой бего-велосипедной дорожкой в сквере.