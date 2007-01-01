В Калуге поставили новое ограждение и не убрали грязь

В течение августа работы велись на нескольких улицах.

Напомним, в начале месяца леерное ограждение демонтировали на улице Гагарина, а также на пересечении улиц Кирова и Ленина.

На данный момент заборы из нового материала установлены. Однако подрядчик не убрали за собой грязь.

- Новые конструкции отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к коррозии и долговечностью, а также не требуют окрашивания, - комментировали ранее в управлении городского хозяйства.