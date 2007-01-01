В Калуге вернут освещение в Губернский парк
Пока фонари загорелись на прилегающем к парку бульваре на улице Новоспасской, сообщил в четверг, 4 сентября, городской голова Дмитрий Денисов.
- В ближайшие недели подрядчики сосредоточатся на внутренней части парка, планируем подсветить дорожки и привести в порядок входную группу, - заявил чиновник. - Параллельно готовим проект по полному освещению парка по периметру. Готов он будет до конца года, а реализация запланирована на следующий год. Новые фонари будут в антивандальном исполнении.
Отремонтируют также детские и спортивные площадки.