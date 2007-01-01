В Калуге ищут собственника вышки мобильной связи
В четверг, 4 сентября, городская управа опубликовала список объектов, за которыми не числятся владельцы.
Сейчас хозяев ищут. Если они не предоставят документы о собственности, постройки могут снеси.
В этот перечень неожиданно попала вышка мобильной связи, расположенная напротив дома №78а на улице Верховой.
Также снос угрожает следующим объектам:
- ул. Болдина, 14 - металлический гараж,
- ул. Воробьевская, 19 - деревянный гараж, кирпичные гаражи – 2,
- ул. Московская, 256 – шлагбаум,
- ул. Суворова, 156, к.2 - металлический гараж, ракушки – 2,
- Проезд Новослободский, 16 - металлическое ограждение,
- ул. Тульская, 69 - металлическое сооружение.
Собственников просят обращаться в горуправу.