В Митяево проложили новый тротуар

Благоустройство ведется в военном городке в Боровском районе.

- Ключевым проектом для всего населенного пункта стал капитальный ремонт детского сада. Подрядчик полностью обновил здание и прилегающую территорию, - сообщили в среду, 3 сентября, в администрации района. - По многочисленным просьбам населения была создана новая тротуарная дорожка вдоль забора детского сада, обеспечивающая удобный и безопасный доступ к учреждению.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» позволила не только проложить пешеходную зону, но и оборудовать её современным освещением, подчеркнули в администрации.