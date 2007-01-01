Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Медыни продолжается обновление набережной в рамках нацпроекта 
Благоустройство

В Медыни продолжается обновление набережной в рамках нацпроекта 

Дмитрий Ивьев
03.09, 12:15
0 206
В районном центре идёт активное благоустройство набережной, сообщил глава администрации Медынского района Николай Козлов. 

Подрядная организация уже завершила расчистку общественной территории, проложила пешеходные дорожки, укрепила берег реки и установила всесезонную тюбинговую горку. Особенность проекта в том, что он был выбран жителями на приоритетное воплощение в рамках голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».  

Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на создание современных и удобных пространств для отдыха горожан.

