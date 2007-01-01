В Боровске обустроили территорию монастырского сада
Там завершилась реализация масштабного проекта по благоустройству «Шесть Веков под покровом Пафнутия», сообщил в среду, 3 сентября, министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.
В прошлом году этот проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
- На территории уложили дорожку с современным плиточным покрытием и подъемы, - пояснил министр. - Обустроены зоны для отдыха - лавки, беседка, качели и смотровая площадка. Также были проведены работы по озеленению - высажены кустарники и газон. Стоит отметить, что при благоустройстве территории особое внимание было уделено сохранению исторического облика местности и восстановлению свойств ландшафта монастырского сада.