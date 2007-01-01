Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Кирове укладывают покрытие в «Сказочной деревне»
Благоустройство

В Кирове укладывают покрытие в «Сказочной деревне»

Дмитрий Ивьев
02.09, 12:49
0 405
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Работы здесь ведутся согласно графику, - рассказал во вторник, 2 сентября, глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Все малые архитектурные формы уже установлены. Осталось уложить резиновое покрытие. Напомню, что реализация проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Также в городе на улице Воровского началось строительство тротуара. Его протяжённость - 600 метров. Работы по строительству будут выполнены к середине октября, пояснил Феденков.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVFYWNpYi9LQVRvWE14OVNWSE0rUXc9PSIsInZhbHVlIjoiL3pzQVc2QmtLSEZqMjZVLzdjdHBwekVzZ08wUmVITm81N3BMM0JrOWgrSFA0bFJFVzlwOWhLNHVndDFhaDlCWkN0MlRlbmtZb3RCY08wbTNjRTl6cWpETERVc3pBZFNQd2lkOUVZNW5ISkxtZlZ2U2ROTGVzT2t6VFVnallEL3E3NjhJY0NKUlRnWlhjRC9adjZJRXpPUy9aalZCcDdNeW91ZEdXVjdSMy9sakVKRlVGeUJiU05lZHZnWUVVek1JMlFFT3dwdERmNjhzZEZYSUhudVcrSEJSeTd6bytLQnpJTk9XU0FmcVZqZGV2R1FsVVJKdk11QXJqbUtUcHJxNmJuclFQempJNVJWQjA0ZzdTT1htR0hBV1lCY0ZkZ0p0MTU3eSs1Qm1FZlpJRlFIaUtlckRHNEpCcHcxSEIvZkpxN3hVTW1wZEt6c0lOSjJrcjBsakxQanp1TXVPZGw3SDRuV1QxUVhxZXdGb1pMVW11ck1ZUU05M0RXeUR5dFdqdFphWWo1Wnd6Y25lQUczWE9zZUpiZmd1aWhyVkRlcEhqYk5UbGpaV2tIbWZENmFhR0NyeGdlZzBpcnprZ0hsOCIsIm1hYyI6IjkwNTI3MWQxZDJmN2NlMDNkOWE3ZmNkMThiNWYwZTQ3NzQzOWYzYTllNmU3M2FjNmJjNjBlYTM5YWY1NGRhMWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJTSzZKV295Sm5Kam40SktmMm91YkE9PSIsInZhbHVlIjoiVzA0akR0cS83elJ0M3RkNWNBc2pXdHI0WWpUcENoZzVLN3gxQnNoTVlUVUR2bkNGNTIxaVROWU1hdHpSYnR4QUFWRmMrV0dHZCtTaGJEak1GSW1lVTBrWG9vV3Y5djZZT3NSSFVaZTdJQVJ0SllEblIrQUFnZ3hSb21qUVIyTnVzNVBCandSYUFIQk1mQlhwbk44MThUUEFFL3JWWWZzZkVuRDh1VU5BUWZVTWV0MXAyU2JnVjVXU0JhRVVoMFJwTmRPM1IrQ083clZmMEI5MCtLelpjamRsbEVjeUE2cEw3clpsYXRLWWhIdVFHbUdIZ3Brc0YwSnpYL0VjSmJYVDBLMGZwNTkxZUx5VnROblFlUWVSbFdJRnRIVkdJOVIzaEVVbHg4NUpqOXZqNHdQOEo5L3c2L0pKODA0d1pURCtpOXlXWjI0ZXlRUTZ3Vm83TlpSNzArRW5vcGNCUDRDVUdXQkNSME1UNzFrWDNZOFhjcnVsamgrZktxS3FrS0kwRE5mTFlpQVZ0VmwwakkvN1lTUjR3L1BuVmRNb1FDOE9TbXpFMlhmMHRmSm8yY1FRamNSaFpSU3VkZnZGL2E5MFp1dUpMbUoyaEtTMnFNV3lhLzRlblhlQURjY0NIeW1GR3RrUFNuOWZ5LzkrWXNRZ05BdEZtTDMydkQ1OVdkTDhWSGdiV2psRExGSENjb21oaVliMnN3OWcyZk1Xa0dYa3Bwc3E5dTk3ZWNjakpZbGlaLzhrOXpUWVl4SkZiM3NTYXBycDM4NzFEMVZYSFBaZTNDMlRJbXIxUnlaU1VrRENkNXF6RFMvZDlWYkRVOGJVOHNPRXpieHp2SFBCUlY0SSIsIm1hYyI6IjJmYWFkODM5ZjRiMGRlZDlmOTdlMGVlZTgyYzM0MDJhMzY0ZDE1OWQ1ZGVhZDdjZDU0ZGU1YzgyYmViMzk5YTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+