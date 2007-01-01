В Кирове укладывают покрытие в «Сказочной деревне»

- Работы здесь ведутся согласно графику, - рассказал во вторник, 2 сентября, глава администрации Кировского района Игорь Феденков. - Все малые архитектурные формы уже установлены. Осталось уложить резиновое покрытие. Напомню, что реализация проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Также в городе на улице Воровского началось строительство тротуара. Его протяжённость - 600 метров. Работы по строительству будут выполнены к середине октября, пояснил Феденков.