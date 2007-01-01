Афиша Обнинск
Главная Новости Благоустройство В Мосальском районе продолжают ремонтировать дорогу до райцентра
Благоустройство

В Мосальском районе продолжают ремонтировать дорогу до райцентра

Дарья Джуманова
01.09, 14:22
0 313
Мероприятия выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в региональном министерстве транспорта.

Подрядчики завершили обустройство системы водоотведения и привели в нормативное состояние водопропускные трубы на участке автодороги Р-132 «Золотое кольцо» – Мосальск протяженностью свыше 20 километров.

На протяжении всего участка восстановлена дорожная одежда, поврежденная из-за пучин.

К концу сентября планируется провести дополнительные мероприятия, включая укрепление водопропускных труб, восстановление кюветов, планировку откосов, укрепление обочин, установку остановочных павильонов, нанесение дорожной разметки, замену изношенных барьерных ограждений и установку дорожных знаков.

