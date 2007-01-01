Афиша Обнинск
В Калуге открыли лестницу от музея космонавтики к набережной
Новость дня Благоустройство

В Калуге открыли лестницу от музея космонавтики к набережной

Дмитрий Ивьев
29.08, 14:29
3 916
Коммунальные службы покрасили леерное ограждения лестницы, ведущей от музея космонавтики к набережной Яченского водохранилища, сообщали ранее в управлении городского хозяйства. 

В пятницу, 29 августа, лестница стала доступна для всех желающих. Напомним, что чиновники планировали открыть проход ко Дню города, который будет праздноваться 30 августа. 

Лестница была закрыта для пешеходов в начале 2023 года из-за обвала склона у музея космонавтики. На данный момент ремонтные работы на самом склоне продолжаются.

