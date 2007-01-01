Афиша Обнинск
Благоустройство

Жители Мятлево почистили берег пруда

Дмитрий Ивьев
25.08, 11:11
Ранее территория была благоустроена в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает 25 августа администрация Износковского района.

Активисты не только убрали строительный мусор и очистили берег от травы, но и украсили зону отдыха, высадив две серые ели и 30 кустов барбариса.

Ранее водоем был очищен от иловых отложений. На берегу обустроена зона для отдыха: установлены лавочки с урнами, проведено освещение и выложена дорожка из тротуарной плитки.

Новости по тегу
калужская область
