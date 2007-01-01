Афиша Обнинск
Благоустройство

В Полотняном Заводе обустраивают новое общественное пространство

Дмитрий Ивьев
25.08, 10:45
Там ведётся благоустройство территории перед зданием Клуба «Час Пик». Об этом сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

К концу второй декады августа подрядная организация завершила монтаж сцены, боковые стороны и кровлю которой закрыли поликарбонатом. Сейчас специалисты завершают финальные работы и готовятся к передаче объекта в эксплуатацию.

Егор Вирков отметил, что благодаря программе формирования комфортной городской среды в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в населённых пунктах региона уже несколько лет подряд создаются новые общественные пространства, ставящиеся точками притяжения для жителей. Он выразил уверенность, что и эта площадка станет востребованной и внесёт вклад в улучшение качества жизни в посёлке.

