В Калуге ликвидируют парковку около ТРК на Кирова

В Калуге реализуют изменения в организации дорожного движения на улице Кирова.

Городская управа сообщила 22 августа о решении расширить остановочный пункт возле торгового центра «XXI век» для улучшения условий посадки и высадки пассажиров.

Работы по преобразованию остановки уже начались — устанавливают дополнительный павильон и перемещают дорожные знаки. Для освобождения места под расширение платную парковку в этом месте полностью уберут.

Новая схема движения начнет действовать с 25 августа 2025 года. Власти призывают водителей не оставлять автомобили в зоне остановки общественного транспорта и соблюдать ПДД, чтобы избежать эвакуации транспортных средств.