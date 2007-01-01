Афиша Обнинск
В Товарково завершилось благоустройство площади

Дарья Джуманова
21.08, 16:17
0 456
В четверг, 21 августа, глава администрации Дзержинского района Егор Вирков сообщил о завершении первого этапа работ по благоустройству площади перед культурно-досуговым центром.

Специалисты обустроили на этом общественном пространстве трибуны для зрителей, установили лавочки и качели. Также было смонтировано уличное освещение и арт-объект в форме буквы Т.

В следующем году планируется продолжить работы по благоустройству данной территории. На втором этапе будет проведен ремонт покрытия самой площади.

