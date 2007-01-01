В Сухиничах завершается благоустройство сквера

В сквере «Юбилейный» прошло трёхстороннее совещание, на котором обсуждалось качество выполненных работ. Об этом сообщил глава администрации района Александр Колесников в четверг, 21 августа.

Сквер, как пространство для благоустройства выбрали сами местные жители во время Всероссийского онлайн голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Новый этап работ в сквере стал уже вторым и работы по нему практически заверены.

Специалисты заканчивают формировать газон на спортивной площадке и в скором времени любители спорта получат доступ к новому объекту.