Благоустройство
В Сухиничах завершается благоустройство сквера

Дарья Джуманова
21.08, 14:52
В сквере «Юбилейный» прошло трёхстороннее совещание, на котором обсуждалось качество выполненных работ. Об этом сообщил глава администрации района Александр Колесников в четверг, 21 августа.

Сквер, как пространство для благоустройства выбрали сами местные жители во время Всероссийского онлайн голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Новый этап работ в сквере стал уже вторым и работы по нему практически заверены.

Специалисты заканчивают формировать газон на спортивной площадке и в скором времени любители спорта получат доступ к новому объекту.

калужская область
