Обновление поликлиники в Тарусе близится к завершению
Благоустройство

Обновление поликлиники в Тарусе близится к завершению

Дарья Джуманова
14.08, 09:28
В районной больнице заканчивается масштабный ремонт, а на прилегающей территории начались работы по облагораживанию. Об этом сообщил глава местной администрации Михаил Голубев 13 августа.

В ближайшее время в больнице появится современное оборудование: новый рентген-аппарат и флюорограф. А новый аппарат УЗИ уже начали использовать, как и часть аппаратуры в физиотерапевтическом кабинете. Параллельно ведётся закупка мебели.

На прилегающей территории планируется благоустроить сквер Мухина, привести в порядок пешеходные дорожки и парковочные зоны на улицах Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Пионерской. Также в планах — замена тепловых коммуникаций и укладка нового асфальта.

Михаил Голубев сообщил, что у центрального входа в поликлинику планируется провести озеленение и установить скамейки. Также будет обустроено оформление входных групп.

калужская область
