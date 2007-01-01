Афиша Обнинск
В Калуге машины мешают вывозить мусор

В Калуге участились жалобы на несвоевременный вывоз мусора, но виноваты не всегда коммунальные службы.
Ольга Володина
14.08, 08:57
1 797
Фото: ГП «КРЭО» - Региональный оператор | Калуга
Региональный оператор «КРЭО» сообщил 13 августа, что главная проблема — машины, перекрывающие подъезды к контейнерным площадкам.

Например, на улице Суворова, 118 за 12 дней августа мусоровозы не смогли подъехать 7 раз. Техника приезжала в разное время суток, но припаркованные автомобили так и не убирали.

- Ситуации с неправильной парковкой вносят существенные корректировки в график вывоза, поскольку спецтранспорту приходится вновь возвращаться к этой точке. Регоператор фиксирует правки в маршрутном листе и дополнительные транспортные расходы, а жители — задержку вывоза отходов, - напоминает региональный оператор.

Проблема с вывозом мусора — общая, и решать её нужно сообща. Давайте будем внимательнее друг к другу — освобождать подъезды для спецтехники и помогать городу оставаться чистым. Ведь порядок начинается с малого: с одного припаркованного правильно автомобиля.

