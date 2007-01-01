Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Благоустройство В Ферзиково открыли новую детскую площадку
Благоустройство

В Ферзиково открыли новую детскую площадку

Дарья Джуманова
13.08, 10:36
0 358
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На улице Мира, 6 завершилось обустройство новой игровой площадки, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 12 августа. 

Для юных жителей установили безопасные качели, песочницу и специальное амортизирующее покрытие, снижающее риск травм. Пространство разделено на функциональные зоны, чтобы детям было удобно играть. 

Выбор места для благоустройства проходил с участием горожан в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlGcEM1N0tNNWdFY3F4TElyMzI4WHc9PSIsInZhbHVlIjoia1JyelNNeVY5VWJ4SXJMS0RvWlArclF2anROaTdmVHlscmN2YmxIeGs3UWd1bnljNG5OQVA2K3BjanF0TFM4NnpMWTUreXBUZXBFRkZtMmpnZFQrbmlJWUV6VktaSGYwdEJaVjY2VUV1bExPUEhkOHFYRExWVmFjTDVlNkNmN2NwOExnSVMxMjRjdWovenk1OTA2TVJpZDA0WTdOMHhRUWlEeFFjTC9hUVYzSW03Qkc0WDBLYXFMcDNPaHRkTW9qREROVzV6UWE5N2laWHFQc1owdXJUb2s4ZXo0dFp3TlZQRWR4T2crK21HOEdSRkFpdjg4VUM3aGwyclJtRERXZk9jYzNCK0VsUEVpVmp1alM3RWt2QWFtejlOSXB2M3RHQkxqVW90aTFIRjJlcWpudk83Mkl2VDIvTHF0ZkMvc0ZlU0srYk5ITTlzSnJrc2xFeFVoWTV0dmdhZk9HV1RkNE04djdaTUFVMGw0anJuV091L3lQVVJmNXk0R2NHWlp3WFZyRTY5YXRKekpYNStpYUdSSGRxRGtEV2dsYzhCTGNUY2N5bjZBRDNPbklKRUVEbmVEcDJaSW9YYzFGQis5cyIsIm1hYyI6ImFjZDZlM2UwZDM2MGM3OWQxN2UzY2ExYTRkMzkzMzkxYzBlM2U3NTRhOTc2ZWZhODc0NWVkOGVkOGNmYjEzYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZCeFdndXZSbzhBQ01ZREQ3dmQ0b3c9PSIsInZhbHVlIjoiYmFVdHl6RlFLRWJkTEUyUFZzU1VDemZKWDVlcHNUWWd6YTdaaTNCMUw1YkVZd1BPKytKcmVSN1JPczRWakFpSXZUMlJEWjZ3VnAwcFl1RFJIWUN2SVZvUm9LVFB3L001Y1RKUHk2Mk54M21uQnpoZGJhY1RzSGxMZmVyUjVSajlKZkt6VHhYOXFqcDNpUkFpWkd0N2dXT2l4SjY5NklpTzQ4U0JTWS9MV0dTejBvWjZjL2JwWCsycXUxN25aT25ZSkE4N242K2pjNCsyRG84T09sSjhMd0JwWjBPVEIvQ21BVjlDQlpNdGxqT01yZ01CWXNheCs4T0RmYlVZVmN5TVBZZ3lMWTdISEp6Ryt1b1BVVGYzeDRQSlpBWVpNYnVYbjdwRTNBR0VyUHdBOFp5UC9DdnBuR1ZDbzNtTzA1dm91YkVrelZnOTY1YWhxZXMySFhLaDBLeXUvaWYyQVg4TjZIUXBubVp4c0REU29LZGF2TDJCdDlFMzQzOC84akhTdHFIVTQvNWE1VUpnM1hMMWdPMFpuUlJqMlBGRlF6MlhlalJWWXVYRGxnZHNGdnJ4c3N6VXM4bTVIRi9PNHhmZlBKMlpnUzcvU0cyT0J3cWdaeE1hWjRuN2V5MExlWFMvS05NL1VXTzkvNlB2aTlQRyt2eEpOQXpQRjRaZ3AvUFZGYW9jUmNxdnExMUdidHNMZ0NiVkZPaTgwd0NxNk1qejJJK00rdGljWTZ0cmprUzdYdEtETkJvVkhDSkxvSkd5USs4YWM0SnBCZVQ0ZGJXOHZhVENzeW5kS1RXZCtQQi85VFVvcDMwVEVzSUlqb0s3Zm5ZNGNNUlFGN25XcTRXTCIsIm1hYyI6ImUyMmQzNmNkNWYyOGQwOThkYTJkYmZmYjc1ZDE1MzJhZjY3YjlhNTE0NzJkYmU2MTIyNmMyMTg4OTE4Y2U1MDAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+