В Ферзиково открыли новую детскую площадку
На улице Мира, 6 завершилось обустройство новой игровой площадки, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области во вторник, 12 августа.
Для юных жителей установили безопасные качели, песочницу и специальное амортизирующее покрытие, снижающее риск травм. Пространство разделено на функциональные зоны, чтобы детям было удобно играть.
Выбор места для благоустройства проходил с участием горожан в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».