Людиновская библиотека преобразилась после капремонта фасада
Завершена масштабная реконструкция внешнего облика Людиновской центральной районной модельной библиотеки. Работы проводились в рамках федеральной программы, о чем сообщили в пресс-службе областного правительства 12 августа.
В процессе работ специалисты преобразили внешний облик библиотеки, придав ему современный и привлекательный вид, который гармонично сочетается с внутренним пространством здания. На торжественном мероприятии, посвященном открытию обновленной библиотеки, присутствовали: глава города Гончарова, а также представители подрядчика, руководители учреждений культуры, сотрудники библиотеки и юное поколение людиновцев.