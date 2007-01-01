Афиша Обнинск
Людиновская библиотека преобразилась после капремонта фасада
Благоустройство

Людиновская библиотека преобразилась после капремонта фасада

Дарья Джуманова
13.08, 10:12
0 314
Завершена масштабная реконструкция внешнего облика Людиновской центральной районной модельной библиотеки. Работы проводились в рамках федеральной программы, о чем сообщили в пресс-службе областного правительства 12 августа.

В процессе работ специалисты преобразили внешний облик библиотеки, придав ему современный и привлекательный вид, который гармонично сочетается с внутренним пространством здания. На торжественном мероприятии, посвященном открытию обновленной библиотеки, присутствовали: глава города Гончарова, а также представители подрядчика, руководители учреждений культуры, сотрудники библиотеки и юное поколение людиновцев.

